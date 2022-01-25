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"Çocuk ve Gençlerin Suçtan Korunması" projesi

İHA

Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Silifke ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Çocuk ve Gençlerin Suçtan Korunması' projesi kapsamında 14 okulda eğitim gören 3 bin 883 öğrenciye sunum ve bilgilendirme yapıldı.

"Çocuk ve Gençlerin Suçtan Korunması" projesi

Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Silifke ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Çocuk ve Gençlerin Suçtan Korunması' projesi kapsamında 14 okulda eğitim gören 3 bin 883 öğrenciye sunum ve bilgilendirme yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis sorumluluk bölgesi sınırları içerisinde bulunan ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda eğitim gören çocukların karışması muhtemel suçlarla ilgili farkındalıklarını arttırmak amacıyla Silifke ilçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından yürütülen Çocuk ve Gençlerin Suçtan Korunması projesi kapsamında, ilçede bulunan 14 okulda eğitim gören 3 bin 883 öğrenciye sunum ve bilgilendirme yapıldı.
Yetkililer, projenin başladığı günden bugüne kadar çocukların karıştığı suçlarda yüzde 50 oranında azalma olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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