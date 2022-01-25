Tarsus - Çamlıyayla yolu kapandı

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Mersin’in Tarsus ile Çamlıyayla ilçelerini birbirine bağlayan karayolu kar nedeniyle trafiğe kapandı.

Bugün öğlen saatlerinde hızını artıran kar yağışı TarsusÇamlıyayla yolunun 45'inci kilometresindeki Sarıkavak mevkisinin kapanmasına neden oldu.

Jandarma ve karayolu ekipleri herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için yol üzerinde yoğun çalışma sürdürüyor.

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