Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil muhtarlarla bir araya geldi

Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, suçla ve suçluyla mücadele için '112' ihbar sistemi, KADES ve UYUMA uygulamalarının etkin rol oynadığını belirterek, suçlularla mücadele etme hususunda en büyük destekçilerinin vatandaşlar olduğunu söyledi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Benli Şehit Muhittin Kılıç Polis Merkezi Amirliği sorumluluk bölgesinde bulunan mahalle muhtarlarıyla Tarsus Polis Evinde ve Fevzi Çakmak Polis Merkezi Amirliği sorumluluk bölgesinde bulunan mahalle muhtarlarıyla Fevzi Çakmak Polis Merkezi Amirliğinde bir araya geldi. Fil, "Göreve geldiğimiz günden itibaren tüm mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, huzur ve güven ortamının sağlanmasının, vatandaşların can ve mal güvenliğinin tesis edilebilmesinin, bize ulaşamayan vatandaşlarımıza ve sorunlarına muhtarlarımızla ulaşılmasının ve sorunlarının çözülmesinin gayesindeyiz” dedi. Tarsus’un huzurunu bozanların peşinde olduklarını, suçla ve suçluyla mücadele için '112' ihbar sistemi, KADES ve UYUMA uygulamalarının etkin rol oynadığını belirten Ebubekir Fil, suçlularla mücadele etme hususunda en büyük destekçilerinin vatandaşlar olduğunu söyledi.

Toplantıda, Fevzi Çakmak Polis Merkezi ve Benli Şehit Muhittin Kılıç Polis Merkezi Amirliği bölgesindeki genel güvenlik, asayiş ve güncel konular üzerinde değerlendirmeler yapılırken, mahalle muhtarlarının talepleri, mahallelerin sorunları dinlendi, sorunlara çözüm geliştirilmesi yönünde fikir alış verişinde bulunuldu.

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