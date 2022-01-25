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Restoranda birlikte yemek yediği akrabasını tüfekle öldürdü

DHA

Restoranda birlikte yemek yediği akrabasını tüfekle öldürdü


Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde Y.S., birlikte restoranda yemek yediği akrabası M.S.´yi çıkan tartışmada tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana geldi. Şanlıurfa'dan ilçeye gezmeye gelen Y.S. ve akrabası M.S., yemek için restorana gitti. Yemek yedikten sonra Y.S. ile M.S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine park halindeki aracından av tüfeğini alan Y.S., restorana dönüp M.S.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar M.S.'nin başına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.S. hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan Y.S.´nin yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2022-01-25 16:45:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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