Mut'ta yaşlı ve hastalara destek

Mersin'in Mut ilçesinde zabıta ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle yaşlı ve hasta vatandaşların ihtiyaçları evlerine kadar getiriyor.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, sosyal belediyecilik anlayışını her zaman ön planda tuttuklarını belirterek, "Şu zor kış günlerinde fiziksel olarak imkanları elverişli olmayan hasta ve yaşlılarımız için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Hem ihtiyaçlarının tespiti hem de ihtiyaçlarının giderilmesi için zabıta birimimiz görev başındadır. Fen İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de tam saha 7/24 görevdedir. Yol açma çalışmaları aralıksız devam ederken gönül köprüleri de dönemimizde ihmal edilmemektedir” dedi.

Kış şartlarında sokak hayvanlarının da unutulmadığını kaydeden Şeker, “İlçemizdeki her bir canlıya karşı sorumluluğumuz vardır. Bilinçle onları unutmuyor belli noktalara mamalarını bırakıyoruz” diye konuştu.

Belediye ihbar hattının 05417742710 olduğunu belirten Başkan Şeker, vatandaşların bu numaraya her türlü ihtiyacı için ulaşabileceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.