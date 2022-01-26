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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesinin spor projeleri 2021’de de hız kesmedi

İHA

Büyükşehir Belediyesinin spor projeleri 2021’de de hız kesmedi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, 2021 yılında hizmete koyduğu ve devam ettirdiği projelerle kente hareket kattı. Başkan Vahap Seçer öncülüğünde düzenlenen maratonlar, yüzme yarışları ve turnuvalarla 2021’de de Mersin sporun kenti oldu. “Bilinçli Spor Projesi” ile her yaştan Mersinli spor yaparken, birçok kişi Büyükşehir’in birçok branşta açtığı spor kurslarından yararlandı.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinin vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan ve ‘harekete devam’ sloganıyla hayata geçirdiği “Bilinçli Spor Projesi”, 2021’de de artan katılımcı sayısıyla devam etti. Toplam 15 noktada sürdürülen projede, Büyükşehir’in uzman eğitmenleri vatandaşlara her sabah spor yaptırmaya devam ediyor.
8 Mart Dünya Kadınlar Gününde de çeşitli aktiviteler gerçekleştiren belediye, Özgecan Aslan Barış Meydanının yan tarafındaki yeşil alanda gün boyu etkinlikler yaptı. Büyükşehir’in spor hocaları eşliğinde mini voleybol, mini tenis, badminton, koordinasyon, futbol ve masa tenisi gibi birçok sportif faaliyet gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, “Dünya Kaykay Günü” dolayısıyla 21 Haziran 2021 tarihinde Kültür Park içerisinde bulunan Skate Park alanında “Redbull Min The GAP” etkinliği düzenledi. Etkinlikte, kaykaya ilgi duyan tüm yetenekli gençlere profesyoneller tarafından hem destek hem de bilgi verildi.
Sürdürülebilir ulaşım, sağlıklı ve güvenli hareket için farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla 1622 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenen ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ kapsamında, kentin dört farklı noktasında kapatılan sokaklarda 7 spor branşı ile zumba gösterisi gerçekleştirildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi koordinesinde “Aydınlığa Yürüyüş” etkinlikleri yapıldı. İlk olarak Cumhuriyet Gösteri Merkezinde spor etkinlikleri düzenlendi. 7’den 70’e her yaştan Mersinli Cumhuriyet Meydanında kurulan alanlarda spor aktivitelerine katıldı. Akşam saatlerinde ise Kültür Park boyunca kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi sporculara her alanda destek oluyor
Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl farklı branşlardan 173 amatör spor kulübüne toplam 1 milyon 456 bin lira maddi destekte bulundu. Destek kapsamında futbolda 51 kulübe 510 bin lira, salon sporlarında 97 kulübe 582 bin lira, kadın ve erkek takımı olan 3 kulübe 36 bin lira, BAL’da 4 kulübe 100 bin lira, salon ve futbol takımlarında 12 kulübe 192 bin lira ve altyapıdaki 6 kulübe 36 bin lira verildi.
Öte yandan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, 5 gün boyunca kentin birçok noktasında etkinlikler ve gösteriler düzenlendi. Çeşitli spor faaliyetleri, dans gösterileri ve panellerin yanı sıra bisiklet turu, Macit Özcan Spor Kompleksinde futbol maçı organizasyonu, sporcu ödülleri takdimi gibi etkinlikler gerçekleştirildi. 21 Mayıs 2021’de ulusal ve uluslararası alanda başarı elde etmiş olan 49 sporcuya 342 bin 795 lira, 35 antrenöre 76 bin 845 lira nakdi yardımda bulunuldu. Sporcu ve antrenörlere ödüllerini Başkan Seçer verdi.

Dünya Bisiklet Gününde pedallar çevrildi
Alternatif ulaşım araçlarından olan bisikletin kullanımıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan “3 Haziran Dünya Bisiklet Günü”nde Büyükşehir ekipleri de vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi. Kültür Park içerisinde bulunan amfi tiyatro önünden başlayan tur Cumhuriyet Meydanında noktalandı. Yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen bisiklet turu eş zamanlı olarak Tarsus’ta da yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi, Mersin Bisikletli Gezginler Derneği ile birlikte 2021 yılı içerisinde “7. Mersin Caretta Bisiklet Festivali” düzenledi. Kent merkezinden başlayıp Erdemli ve Silifke’de de devam eden festivale Türkiye’nin 22 şehrinden 175 bisikletli katıldı.

69 yüzücü Mersin Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonunda kulaç attı
1617 Ekim 2021’de Büyükşehir Belediyesi, Mersin tarihinin ilk yüzme maratonu olan “Mersin Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonu”nu gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde gerçekleştirilen bin 200 ve 8 bin 400 metrelik iki parkurdan oluşan maratonda, aralarında farklı şehirlerden katılımcıların da yer aldığı 69 yüzücü kulaç attı.

Tarsus’ta maraton coşkusu yaşandı
Tarih ve kültür kenti Tarsus’ta 3 yıl aradan sonra “Şehir ve Tarih Hepsi Bir Maratonda” sloganıyla “13. Uluslararası Tarsus Maratonu” düzenlendie. 3 etaptan oluşan maraton yarışlarına 3 bin 776 kişi katıldı. 3 etabın yaş grupları sıralamasıyla kadın ve erkek birincileri için düzenlenen törende 88 sporcuya toplam 172 bin TL’lik para ödülü verildi.
Maraton koşusunda genel klasman erkekler kategorisinde Sang Benard Cheruiyot, genel klasman kadınlar kategorisinde ise Pauline Narogoi Esikon birinci oldu. Kıtalararası yüzücü ve Mersinli sporcu Azmi Erdoğan ise kanserle mücadele eden çocuklar için katılım sağladı.

Birçok turnuva gerçekleştirildi
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinin geleneksel hale getirdiği “10 Kasım Atatürk’ü Anma 10 Yaş Futbol Turnuvası”nda 225 kişi 15’li takımlar halinde birbirleriyle mücadele etti. “17 Mart 17 Yaş Futbol Turnuvası”na ise 150 kişi kayıt yaptırdı. A ve B olmak üzere toplam 10 takım karşılaştı. Büyükşehir’in “30 Ağustos Minikler Zafer Kupası”nda 4 takım karşılaştı, turnuvanın galibi Mersin Büyükşehir Belediyesi Futbol Kursu oldu. 2021 yılında 2’ncisi düzenlenen “Siteler Arası Plaj Voleybolu Turnuvası”nda ise 35 takım ter döktü.
Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen “Mersin Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası”na 13 ülkeden 486 sporcu katıldı. A ve B olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen turnuvada uluslararası düzeyde 62 unvanlı sporcu yer aldı. Her kategoride ilk 10’a giren sporcuların dışında En İyi Türk Sporcu, 50 Yaş Üstü En İyi Sporcu, En İyi Yerel Sporcu, En iyi Yerel Kadın Sporcular, En İyi Kadın Sporcu klasmanlarında 41 sporcu ödüle layık görüldü.
2021 yılı içerisinde düzenlenen bir diğer turnuva olan “24 Kasım Öğretmenler Günü Ayak Tenisi Turnuvası”nda 10 takım arasından finale kalan Kartallar Takımı turnuva şampiyonu oldu. Turnuva, Adnan Menderes Bulvarı’nda yer alan Kır Kahvesi yanındaki ayak tenisi sahasında gerçekleştirildi.

15 branşta spor kursu
Büyükşehir Belediyesinin atıcılık, atletizm, basketbol, cimnastik, futbol, fitness/pilates, geleneksel okçuluk, güreş, hentbol, okçuluk, su topu, tekvando, tenis, voleybol, yüzme branşlarında devam ettirdiği spor kurslarından 2021’de 3 bin 202 kişi yararlandı.

“Kır Çiçekleri” yetişiyor
Spora yeteneği olan kız çocuklarının geleceğin sporcu kadınları olma yolunda yetiştirildiği ve üniversiteye kadar olan tüm eğitim masraflarının karşılandığı “Kır Çiçekleri” projesindeki 55 öğrenci aldıkları başarılarla sevindiriyor. Katıldıkları birçok branşta başarı elden eden öğrenciler, Macit Özcan Spor Tesislerinde yer alan Özel Kır Çiçekleri Ortaokul Kız Sporcu Yetiştirme Yurdundaki birçok olanaktan yararlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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