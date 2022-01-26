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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Brego" uyuşturucuya geçit vermedi

İHA

"Brego" uyuşturucuya geçit vermedi

Mersin'de bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 16 ayrı paket halinde 12 kilo 780 gram kubar esrar ele geçirildi. Narkotik madde arama köpeği 'Brego'nun tespit ettiği esrarla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda TarsusMersin otoyolunda Diyarbakır'dan gelen bir şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği 'Brego'nun da katıldığı aramalarda, otobüsün bagaj kısmında 2 spor çanta içerisinde 16 ayrı paket halinde 12 kilo 780 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.K. isimli şüpheli ise işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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