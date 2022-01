Karda mahsur kalan 120 küçükbaş hayvan kurtarıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ve Muhtarlık İşleri Dairesi ekipleri, koordineli bir şekilde yürüttükleri karla mücadele çalışmalarında 7/24 etkin bir şekilde görev üstleniyor. Kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarına devam eden ekipler, gece saatlerinde Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesinde Yörük bir ailenin imdadına yetişerek, aralarında kuzuların da olduğu 120 küçükbaş hayvanı kardan kurtardı.

Mersin’in yüksek kesimlerinde yağan kar yer yer 2 metreyi aştı. Aydıncık ilçe merkezinde de etkisini gösteren kar yağışı Mersinlileri hazırlıksız yakaladı. Kimi vatandaş kar nedeniyle yayla yollarında mahsur kalırken, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan Yörükler ise küçükbaş hayvanlarını yaşatmanın derdine düştü. Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsalda sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarıyla vatandaşların yardımına yetişti. Büyükşehir, toplam 330 personel, 130 iş makinesi ve araçla gecegündüz demeden kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün ve ilçe belediyelerin sorumluluk alanı demeden yol ayrımı yapılmaksızın yardım istenen her noktaya ekiplerini yönlendirdi. Kırsal mahalleleri birbirine bağlayan grup yollarında yoğun bir çalışma yürüten Büyükşehir, sorumluluk alanındaki bölgelerde kapanan yol bırakmadı. Öte yandan kara yolları ekipleriyle koordineli bir şekilde tuzlama ve yol açma çalışması sürdüren ekipler, kırsal mahallelerin ücra noktalarındaki vatandaşların da karla kaplı yollarını açtı.



Yörük ailenin 120 hayvanı kurtarıldı

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerinin yoğun bir şekilde çalışma yürüttüğü noktalardan birisi de Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi oldu. Gece saat 20.30 sularında termometrelerin 7’yi gösterdiği dakikalarda bir ihbar alan ekipler, Yörük ailenin 120 küçükbaş hayvanını kardan kurtardı. Hüdaverdi ve Mustafa Akdoğan çifti, aralarında kuzularının da olduğu hayvanlarının bulunduğu çadıra ulaşamadıklarını bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 metreyi bulan karla kaplı yolları açarak, Akdoğan çiftinin hayvanlarıyla birlikte mahsur kaldığı bölgeye ulaştı. Ekipler yoğun çalışmaların ardından Akdoğan ailesini kuzularına kavuşturdu. Hüdaverdi Akdoğan, yaşadıkları sıkıntılardan bahsederek, “Kar yağdı üstümüze. Büyükşehir Belediyesi’ni aradık. Allah razı olsun, bizi kurtarmak için geldiler. Televizyonumuz falan da yok. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Arkadaşlar arıyor, ‘dikkat edin, yükseklere kar yağacakmış’ diyor. Bizi bir heyecan tutuyor. Yapacak bir şey yok, ancak sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Çadır koyunlarımızın üstüne çökmesin diye üstündeki karları atıyoruz” dedi.

Eşi Mustafa Akdoğan ise önceki yıllarda bu kadar yoğun bir karla karşılaşmadığını vurgulayarak, “Çadırın yüksekliği 2 metre. Hayvanlar altında kaldı. Böyle bir kar beklemiyorduk” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Suat Bağrıaçık da Akdoğan ailesinin kurtarma çalışmalarına katıldı. Bağrıaçık, 13 ilçede sürdürdükleri karla mücadele çalışmalarına değinerek, “Geçen Perşembe’den itibaren kar yağışı başladı. Biz de toplam 115120 arası makine ve 280300 arası değişen personelle beraber sürekli yollardayız. 7/24 çalışıyoruz. Yollarda ayrım yapmıyoruz. ‘Kimin yoludur’ diye bakmıyoruz. İşte şu anda gördüğünüz gibi bize ait olmayan bir yer burası. Buna rağmen şu an buradayız. Bizim için önemli olan candır. 20 santimden başladık, en son 22,5 metreye kadar gittiğimiz yerler oldu. Örneğin bu sabah Çamlıyayla’da yıkılan ağaçları gördük. Ormanlarda çok fazla bir zayiat olmuş" şeklinde konuştu.

Akdoğan ailesinden de kendilerine bir yardım çağrısı ulaştığını sözlerine ekleyen Bağrıaçık, “Bu süreçte Yörük çadırlarının çöktüğü, hayvanlarının altında kaldığı, yolda kaldıkları haberleri geldi. Evde mahsur kalanların haberleri ulaştı. Hasta olanlar, engellilerimiz ulaştı. Ekiplerimiz şu anda hemen hemen her tarafta çalışıyor” dedi.



"Yer yer 2 metreyi geçen kar var"

13 ilçede çalışmaların sürdüğünü ancak özellikle Çamlıyayla, Toroslar ve Erdemli ilçelerinde kar yağışının daha yoğun olduğunu vurgulayan Bağrıaçık, “Orada yer yer 2 metreyi de geçen kar var. Makinelerimizin çoğu şu anda oralarda. 7 gün 24 saat ekipleri sürekli değiştirerek çalışıyoruz. Çünkü biz durduğumuz zaman biliyoruz ki yolların çoğu kapanacak. Ama şu anda Büyükşehir olarak bizim kapalı bir grup yolumuz yok. GözneMersin arasındaki yolda da trafik tıkanmıştı, yüzlerce araç birikmişti. Yine orada 5 araç, 5 makine ve 30’a yakın personelle hem tuzlama yaptık hem greyder iş makineleriyle yolu açtık” diye konuştu.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Zeki Aksoy da çalışmalardan bahsederek, “Şu anda Arslanköy’ün batı tarafında bin 600 bin 700 rakımlı bir alandayız. Kar yağışı hala devam ediyor. Yörük bir ailenin Teksin Alo 185’e müracaatıyla aldığımız ihbar sonucu buradayız. Kuzularını ve koyunlarını kurtarmak üzere Yol Asfalt ekiplerimiz burada çalışma yaptı ve aile ile hayvanları kurtardık. Bütün yolları açmaya çalışıyoruz. Açılmadık yolumuz yok. Ekiplerimiz her an hazır durumda ve alarmda. Bütün ihbarlara da yetişiyoruz” ifadelerini kullandı.

Arslanköy Mahallesi sakinlerinden Kerim Kahraman ise 1968 senesinde yoğun bir kar yağışına şahit olduğunu anlatarak, “68’de bir yağmıştı 6 metre. Ondan sonra bir 4 metre yağdı herhalde. Bu da üçüncü en fazla yağış. Daha da yağacak herhalde. Geçen yıla oranla çok fazla. Kar yağsa da bir endişemiz yok, sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz hizmetlerini bizden esirgemiyor. Kimseye yok demiyorlar. Arabası kalanı çekmeye gidiyor. Hayvanının yemi bitenin yolunu açıyor, üretici yemini götürüyor” diye konuştu.

Ekiplerin Toroslar ilçesinde sürdüğü çalışmaların bir noktası da Ayvagediği Mahallesi oldu. Mahalle Muhtarı Ayhan Gümeli, “Kar yağışı hem güzel hem zor. 3 gündür yağıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin bizi mağdur etme düşüncesi olmaz. Vatandaşın gözde bir belediyesi. Belediye Başkanına ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Bütün ekip şu an burada. Geceleri gündüzleri yok” dedi.

