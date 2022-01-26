Tarsus'ta çeşitli suçlardan aranan 7 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesindeki 13 mahallede, aranan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak yapılan uygulamalarda gözaltına alınan 7 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü ilçeye bağlı 13 mahallede aranan şahıslara yönelik eş zamanlı uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda kasten öldürme, basit yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal etme, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde satmak, almak ile bulundurmak suçlarından aranan 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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