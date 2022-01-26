Tarsus'ta 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama

Okan ÇALIŞKAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde sokakta uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 5 kişiyi takibe aldı. Yapılan takip ve araştırmalar sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 1 hassas terazi, 40 gram esrar, 51 ecstasy hap, 99 gram metamfetamin ve dijital materyallere el koyuldu. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2´si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2022-01-26 14:07:51
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