Tarsus´ta yük treni, demiryoluna bırakılan otomobile çarptı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) MERSİN'in Tarsus ilçesinde yük treni, demiryolu üzerine bırakılan otomobile çarptı.
Kaza, akşam saatlerinde Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin´den Adana yönünde giden yük treninin makinisti, demiryolu üzerinde bir otomobilin olduğunu fark etti. Makinistin düdük çalıp, fren yapmasına karşın yük treni, rayların üzerindeki otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede yaralı kimsenin olmadığı, 33 AKC 17 plakalı otomobilin demiryolu üzerine terk edildiği belirlendi.
Otomobili bırakan kimliği belirsiz sürücüyü bulmak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2022-01-27 00:09:29
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