Mersin'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Tüm yurtta olduğu gibi Mersin'de de etkili olan karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal bölgelerde önemli noktalara konuşlandırılan ekipler, dönüşümlü bir şekilde yürüttüğü mücadele çalışmasında bir yandan yolları temizleyip güvenli ulaşımı sağlarken, diğer yandan mahsur kalan vatandaşları kurtarıyor.

Toroslar, Erdemli, Tarsus, Çamlıyayla gibi birçok ilçede özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının artması ile araçlar yolda kalırken, bazı bölgelerde vatandaşlar evlerinde, hayvanlar ise ahırlarda mahsur kalıyor. İhbar gelen tüm noktalara anında müdahalede bulunan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, hem yolları açarak güvenli ulaşım sağlıyor hem de vatandaşları esaretten kurtarıyor. Tüm ilçelerde olduğu gibi Toroslar’da da gecegündüz çalışan ekipler, Soğucak, Bekiralanı, Ayvagediği, Gözne, Tırtar, Güzelyayla, Değirmendere, Kızılkaya, Alanyalı, Değnek, Atlılar, Yeniköy ve Arslanköy’de sürdürdüğü çalışmalarla kara geçit vermiyor.

“Bu yılki gibi bir kar görmedim”

Soğucak Mahallesi sakinlerinden Ali Çöküş, kendi imkanları ile evinin önüne biriken karları temizlerken Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin geldiğini belirterek, “35 senedir buradayım. Bu yılki gibi bir kar görmedim. Kürekle yolları açmaya başladım, sağ olsun kepçeyle yardıma geldiler. Garajın önünü açtık. Kurtardılar bizi. Allah razı olsun” dedi.

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