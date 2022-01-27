Covid geçirmez kumaşın kullanıldığı sınıfta vaka görülmedi Bağımsız laboratuvarlarda onaylanan korona virüs geçirmez kumaş bir sınıfta masa örtüsü oldu Korona virüsü öldüren masa örtüleri kullanıldı, 8 haftadır korona virüs vakası ortaya çıkmadı ARGE ve İnovasyon Uzmanı Endüstri Yüksek Mühendisi Reşan Arlıer: “Sınıfta hiç vaka görülmemesi sağlık açışından çok kıymetli”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid geçirmez kumaşın kullanıldığı sınıfta vaka görülmedi Bağımsız laboratuvarlarda onaylanan korona virüs geçirmez kumaş bir sınıfta masa örtüsü oldu Korona virüsü öldüren masa örtüleri kullanıldı, 8 haftadır korona virüs vakası ortaya çıkmadı ARGE ve İnovasyon Uzmanı Endüstri Yüksek Mühendisi Reşan Arlıer: “Sınıfta hiç vaka görülmemesi sağlık açışından çok kıymetli”

İHA

Covid geçirmez kumaşın kullanıldığı sınıfta vaka görülmedi Bağımsız laboratuvarlarda onaylanan korona virüs geçirmez kumaş bir sınıfta masa örtüsü oldu Korona virüsü öldüren masa örtüleri kullanıldı, 8 haftadır korona virüs vakası ortaya çıkmadı ARGE ve İnovasyon Uzmanı Endüstri Yüksek Mühendisi Reşan Arlıer: “Sınıfta hiç vaka görülmemesi sağlık açışından çok kıymetli”

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ilkokulun sınıfında korona virüsü öldüren masa örtüleri kullanıldı. 8 hafta boyunca sınıftaki hiçbir öğrencide korona virüs vakası görülmedi.
Adana İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan ARGE ve İnovasyon Uzmanı Endüstri Yüksek Mühendisi Reşan Arlıer, 2020 yılında korona virüsü öldürebilen koruyucu kumaş üretmeye karar verdi. 1 ay boyunca çalışan Arlıer, önce su, sıvı ve hava geçirmez kumaşın ARGE’sini, ardından da prototipini ürettirip kumaşın korona virüsü öldürebilmesi için çalışma yaptı. Kendi imkanlarıyla araştırmaya başlayan Arlıer, tekstil konusunda başarılı bir ekiple işbirliği yaparak geliştirdiği kumaşın özellikle antivirüs olması noktasında çalışmalar yürüttü. Üretilen kumaşın defalarca yıkandıktan sonra bile korona virüsü yüzde 96,6 ve 99.99 oranında etkisiz hale getirdiği belirlendi. İngiltere’deki Microbiological Solutions LTD MSL ve Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı ve TSE onaylı laboratuvarda da test edilerek onaylanan kumaşın ilk üretimi ise Bursa ve Gaziantep’teki fabrikalarda yapıldı. İlk etapta kumaştan sağlık çalışanları için maske, tulum ve kıyafetler üretildi.
Covid19 da dahil diğer virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren, su itici ve yüzde 90 hava filtrasyonu sağlayarak insanları koruyan özel bir teknoloji ile üretilen kumaş, su geçirmezlik ve tekrar kullanılma özelliğine sahip.

İlkokulda masa örtüsü oldu
Mersin'i Tarsus ilçesindeki Şehitishak İlkokulu’nda veli olan Tekstil Mühendisi Ahmet Todil, Arlıer ile iletişime geçerek kumaşı bir sınıfta masa örtüsü olarak kullanmayı önerdi. Okul Müdürü Kazım Kayhan Yıldırım’ın da onayıyla toplam bin 300 öğrencinin olduğu okulda 8 hafta önce 2F sınıfında kumaş kullanılmaya başlandı. Öncesinde korona virüs vakasının görüldüğü sınıfta 8 haftadır hiçbir öğrencide korona virüs vakası görülmedi.
Sınıf Öğretmeni Cem Sefa Baş, “Biz daha önceki yıllarda kumaş sıra örtüleri kullanıyorduk. Bunları da pazartesiden cumaya kadar kullanıp, hafta sonu da yıkanması için ilgili veliye gönderiyorduk. Tekstil Mühendisi Ahmet Bey bana ulaştı. Nano teknolojiyle üretilmiş, gümüş iyonlara sahip ve 58 saniye içerisinde korona virüsü ortadan kaldıran kumaştan bahsetti. Biz bunları kullanmaya başladık. Kumaş çok güzel. Hiçbir zaman leke ve kir tutmuyor” ifadelerini kullandı.

“Sınıfta Covidli öğrenci yok”
Kumaşın kullanıldığı 8 haftadır hiçbir öğrencinin korona virüse yakalanmadığını kaydeden Baş, “Korona virüs sınıfta devamlı dolanıyordu. 8 haftadır sadece bir öğrencimiz korona virüse yakalandı. O da ailesinden kaptı. Şu anda sınıfta hiç Covidli olan yok. 2 öğrencinin testinin pozitif çıkıp kapanma noktasına geldiğimiz de olmuştu ama örtü kullandıktan sonra vaka yaşamıyoruz” diye konuştu.
Tekstil Mühendisi Veli Ahmet Todil ise kumaştan pozitif sonuç aldıklarını kaydederek, “Bunun faydasını biz gördük. İnşallah bütün okulların bunu kullanıp, faydasını görmesini dileriz” dedi.

“Yan ürünlere de dönüşmeli”
Reşan Arlıer ise 8 haftadır sınıfta hiç vaka görülmemesi nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, “Okulda 39 tane sınıf var. Bin 300 kişinin eğitim aldığı bir kurumda bu sınıfta hiç vaka görülmemesi sağlık açışından çok kıymetli. Bu kumaşın yan ürünlere de dönüşmesini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.
Öğrenci Emsal Doğa Kolukırık ise kurallara uyduklarını, kumaştan yapılan masa örtüsünü de düzenli kullandıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin polisi son 6 ayda 499 ruhsatsız tabanca ile 247 tüfek ele geçirdi Mersin'de silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, araçlarında 20 ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin polisi son 6 ayda 499 ruhsatsız tabanca ile ...
Mersin'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
Büyükşehir Belediyesi 2021’de de çevreye dair birçok çalışmaya imza attı Geçen yıl 692 bin 101 ton atık bertaraf edilip, 62.358,23 MW elektrik üretilirken, Büyükşehir Belediyesi birimlerinden toplam 30 bin ton geri dönüşebilir atık toplandı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi 2021’de de çevreye dair birçok ...
Kar Silifke’de kartpostallık görüntü oluşturdu
YEREL HABERLER Kar Silifke’de kartpostallık görüntü oluşturdu
Rayların üzerine park edilen otomobile yük treni çarptı
YEREL HABERLER Rayların üzerine park edilen otomobile yük treni ...
Tarsus´ta yük treni, demiryoluna bırakılan otomobile çarptı
YEREL HABERLER Tarsus´ta yük treni, demiryoluna bırakılan otomobile ...
Tarsus´ta yük treni, demiryoluna bırakılan otomobile çarptı
YEREL HABERLER Tarsus´ta yük treni, demiryoluna bırakılan otomobile ...
Tarsus´ta yük treni, demiryoluna bırakılan otomobile çarptı
YEREL HABERLER Tarsus´ta yük treni, demiryoluna bırakılan otomobile ...
Mersin’de 2021’de trafiğe 28 bin 194 araç daha eklendi
YEREL HABERLER Mersin’de 2021’de trafiğe 28 bin 194 araç daha ...
Çevik kuvvet polislerine simülasyon aracında trafik eğitimi
YEREL HABERLER Çevik kuvvet polislerine simülasyon aracında trafik ...
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, öğrencileri müzelere çağırıyor
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Müdürlüğü, öğrencileri müzelere ...
Erkek arkadaşının bıçakladığı genç kızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor
YEREL HABERLER Erkek arkadaşının bıçakladığı genç kızın sağlık ...
Mersin’de kar nedeniyle 4 gündür evde mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı
YEREL HABERLER Mersin’de kar nedeniyle 4 gündür evde mahsur kalan ...
Erkek arkadaşının bıçakladığı genç kızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor
YEREL HABERLER Erkek arkadaşının bıçakladığı genç kızın sağlık ...
Tarsus'ta 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Tarsus'ta 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama
Mersin polisinden Elif ve Hafize'ye anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Mersin polisinden Elif ve Hafize'ye anlamlı ziyaret
Mut’ta karla mücadele
YEREL HABERLER Mut’ta karla mücadele
Tarsus'ta çeşitli suçlardan aranan 7 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tarsus'ta çeşitli suçlardan aranan 7 kişi tutuklandı
Karda mahsur kalan 120 küçükbaş hayvan kurtarıldı
YEREL HABERLER Karda mahsur kalan 120 küçükbaş hayvan kurtarıldı
Başkan Yılmaz'dan üniversite öğrencilerine sömestr hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz'dan üniversite öğrencilerine sömestr ...
TIR'lar çarpıştı; sıkışan sürücüyü ekipler çıkardı
YEREL HABERLER TIR'lar çarpıştı; sıkışan sürücüyü ekipler çıkardı
TEM Otoyolunda tıra çarpan tırın şoförü yaralandı
YEREL HABERLER TEM Otoyolunda tıra çarpan tırın şoförü yaralandı
'Brego', otobüsün bagajındaki 12 kilo uyuşturucuyu buldu
YEREL HABERLER 'Brego', otobüsün bagajındaki 12 kilo uyuşturucuyu ...
Tartıştıkları kişinin otomobilini benzin döküp ateşe verdiler
YEREL HABERLER Tartıştıkları kişinin otomobilini benzin döküp ateşe ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.