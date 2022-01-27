Covid geçirmez kumaşın kullanıldığı sınıfta vaka görülmedi Bağımsız laboratuvarlarda onaylanan korona virüs geçirmez kumaş bir sınıfta masa örtüsü oldu Korona virüsü öldüren masa örtüleri kullanıldı, 8 haftadır korona virüs vakası ortaya çıkmadı ARGE ve İnovasyon Uzmanı Endüstri Yüksek Mühendisi Reşan Arlıer: “Sınıfta hiç vaka görülmemesi sağlık açışından çok kıymetli”

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ilkokulun sınıfında korona virüsü öldüren masa örtüleri kullanıldı. 8 hafta boyunca sınıftaki hiçbir öğrencide korona virüs vakası görülmedi.

Adana İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan ARGE ve İnovasyon Uzmanı Endüstri Yüksek Mühendisi Reşan Arlıer, 2020 yılında korona virüsü öldürebilen koruyucu kumaş üretmeye karar verdi. 1 ay boyunca çalışan Arlıer, önce su, sıvı ve hava geçirmez kumaşın ARGE’sini, ardından da prototipini ürettirip kumaşın korona virüsü öldürebilmesi için çalışma yaptı. Kendi imkanlarıyla araştırmaya başlayan Arlıer, tekstil konusunda başarılı bir ekiple işbirliği yaparak geliştirdiği kumaşın özellikle antivirüs olması noktasında çalışmalar yürüttü. Üretilen kumaşın defalarca yıkandıktan sonra bile korona virüsü yüzde 96,6 ve 99.99 oranında etkisiz hale getirdiği belirlendi. İngiltere’deki Microbiological Solutions LTD MSL ve Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı ve TSE onaylı laboratuvarda da test edilerek onaylanan kumaşın ilk üretimi ise Bursa ve Gaziantep’teki fabrikalarda yapıldı. İlk etapta kumaştan sağlık çalışanları için maske, tulum ve kıyafetler üretildi.

Covid19 da dahil diğer virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren, su itici ve yüzde 90 hava filtrasyonu sağlayarak insanları koruyan özel bir teknoloji ile üretilen kumaş, su geçirmezlik ve tekrar kullanılma özelliğine sahip.



İlkokulda masa örtüsü oldu

Mersin'i Tarsus ilçesindeki Şehitishak İlkokulu’nda veli olan Tekstil Mühendisi Ahmet Todil, Arlıer ile iletişime geçerek kumaşı bir sınıfta masa örtüsü olarak kullanmayı önerdi. Okul Müdürü Kazım Kayhan Yıldırım’ın da onayıyla toplam bin 300 öğrencinin olduğu okulda 8 hafta önce 2F sınıfında kumaş kullanılmaya başlandı. Öncesinde korona virüs vakasının görüldüğü sınıfta 8 haftadır hiçbir öğrencide korona virüs vakası görülmedi.

Sınıf Öğretmeni Cem Sefa Baş, “Biz daha önceki yıllarda kumaş sıra örtüleri kullanıyorduk. Bunları da pazartesiden cumaya kadar kullanıp, hafta sonu da yıkanması için ilgili veliye gönderiyorduk. Tekstil Mühendisi Ahmet Bey bana ulaştı. Nano teknolojiyle üretilmiş, gümüş iyonlara sahip ve 58 saniye içerisinde korona virüsü ortadan kaldıran kumaştan bahsetti. Biz bunları kullanmaya başladık. Kumaş çok güzel. Hiçbir zaman leke ve kir tutmuyor” ifadelerini kullandı.



“Sınıfta Covidli öğrenci yok”

Kumaşın kullanıldığı 8 haftadır hiçbir öğrencinin korona virüse yakalanmadığını kaydeden Baş, “Korona virüs sınıfta devamlı dolanıyordu. 8 haftadır sadece bir öğrencimiz korona virüse yakalandı. O da ailesinden kaptı. Şu anda sınıfta hiç Covidli olan yok. 2 öğrencinin testinin pozitif çıkıp kapanma noktasına geldiğimiz de olmuştu ama örtü kullandıktan sonra vaka yaşamıyoruz” diye konuştu.

Tekstil Mühendisi Veli Ahmet Todil ise kumaştan pozitif sonuç aldıklarını kaydederek, “Bunun faydasını biz gördük. İnşallah bütün okulların bunu kullanıp, faydasını görmesini dileriz” dedi.



“Yan ürünlere de dönüşmeli”

Reşan Arlıer ise 8 haftadır sınıfta hiç vaka görülmemesi nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, “Okulda 39 tane sınıf var. Bin 300 kişinin eğitim aldığı bir kurumda bu sınıfta hiç vaka görülmemesi sağlık açışından çok kıymetli. Bu kumaşın yan ürünlere de dönüşmesini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrenci Emsal Doğa Kolukırık ise kurallara uyduklarını, kumaştan yapılan masa örtüsünü de düzenli kullandıklarını söyledi.

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