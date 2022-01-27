Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İHA

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli çok miktarda uyuşturucu ile birlikte yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, ikametlerinde yapılan aramalarda 375 gram metamfetamin, 120 gram bonzai, 30 gram esrar, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 520 TL ile bin dolar ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı
Covid geçirmez kumaşın kullanıldığı sınıfta vaka görülmedi Bağımsız laboratuvarlarda onaylanan korona virüs geçirmez kumaş bir sınıfta masa örtüsü oldu Korona virüsü öldüren masa örtüleri kullanıldı, 8 haftadır korona virüs vakası ortaya çıkmadı ARGE ve İnovasyon Uzmanı Endüstri Yüksek Mühendisi Reşan Arlıer: “Sınıfta hiç vaka görülmemesi sağlık açışından çok kıymetli”
YEREL HABERLER Covid geçirmez kumaşın kullanıldığı sınıfta vaka ...
Mersin polisi son 6 ayda 499 ruhsatsız tabanca ile 247 tüfek ele geçirdi Mersin'de silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, araçlarında 20 ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin polisi son 6 ayda 499 ruhsatsız tabanca ile ...
Mersin'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
Büyükşehir Belediyesi 2021’de de çevreye dair birçok çalışmaya imza attı Geçen yıl 692 bin 101 ton atık bertaraf edilip, 62.358,23 MW elektrik üretilirken, Büyükşehir Belediyesi birimlerinden toplam 30 bin ton geri dönüşebilir atık toplandı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi 2021’de de çevreye dair birçok ...
Kar Silifke’de kartpostallık görüntü oluşturdu
YEREL HABERLER Kar Silifke’de kartpostallık görüntü oluşturdu
Rayların üzerine park edilen otomobile yük treni çarptı
YEREL HABERLER Rayların üzerine park edilen otomobile yük treni ...
Tarsus´ta yük treni, demiryoluna bırakılan otomobile çarptı
YEREL HABERLER Tarsus´ta yük treni, demiryoluna bırakılan otomobile ...
Tarsus´ta yük treni, demiryoluna bırakılan otomobile çarptı
YEREL HABERLER Tarsus´ta yük treni, demiryoluna bırakılan otomobile ...
Tarsus´ta yük treni, demiryoluna bırakılan otomobile çarptı
YEREL HABERLER Tarsus´ta yük treni, demiryoluna bırakılan otomobile ...
Mersin’de 2021’de trafiğe 28 bin 194 araç daha eklendi
YEREL HABERLER Mersin’de 2021’de trafiğe 28 bin 194 araç daha ...
Çevik kuvvet polislerine simülasyon aracında trafik eğitimi
YEREL HABERLER Çevik kuvvet polislerine simülasyon aracında trafik ...
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, öğrencileri müzelere çağırıyor
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Müdürlüğü, öğrencileri müzelere ...
Erkek arkadaşının bıçakladığı genç kızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor
YEREL HABERLER Erkek arkadaşının bıçakladığı genç kızın sağlık ...
Mersin’de kar nedeniyle 4 gündür evde mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı
YEREL HABERLER Mersin’de kar nedeniyle 4 gündür evde mahsur kalan ...
Erkek arkadaşının bıçakladığı genç kızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor
YEREL HABERLER Erkek arkadaşının bıçakladığı genç kızın sağlık ...
Tarsus'ta 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Tarsus'ta 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama
Mersin polisinden Elif ve Hafize'ye anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Mersin polisinden Elif ve Hafize'ye anlamlı ziyaret
Mut’ta karla mücadele
YEREL HABERLER Mut’ta karla mücadele
Tarsus'ta çeşitli suçlardan aranan 7 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tarsus'ta çeşitli suçlardan aranan 7 kişi tutuklandı
Karda mahsur kalan 120 küçükbaş hayvan kurtarıldı
YEREL HABERLER Karda mahsur kalan 120 küçükbaş hayvan kurtarıldı
Başkan Yılmaz'dan üniversite öğrencilerine sömestr hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz'dan üniversite öğrencilerine sömestr ...
TIR'lar çarpıştı; sıkışan sürücüyü ekipler çıkardı
YEREL HABERLER TIR'lar çarpıştı; sıkışan sürücüyü ekipler çıkardı
TEM Otoyolunda tıra çarpan tırın şoförü yaralandı
YEREL HABERLER TEM Otoyolunda tıra çarpan tırın şoförü yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.