Dinamo hırsızları jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde çiftçilerin sulama amaçlı kullandığı dinamolarını çaldıkları ileri sürülen 5 şüpheli, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke'de çiftçilere ait tarlalardan son bir hafta içiresinde sulama amaçlı kullanılan dinamoların çalındığının bildirilmesi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelere giriş çıkış yapan araç ve şahısları araştıran ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği 5 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, çiftçilere ait çalıntı su dinamoları ele geçirildi.

Çalınan mallar sahiplerine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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