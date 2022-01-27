Üç ilde 18 adresten hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı

3 ilde 18 adresten hırsızlık yapan 4 kişi, Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili M.K.Z., H.Z. ve L.K. adlı şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmada şüphelilerden H.Z.'nin hırsızlık yaptığı esnada 13 Aralık 2021 tarihinde Adana'nın Kavaklı Mahallesi’nde elektrik akımına kapılarak öldüğü tespit edildi. Polis, yaptığı çalışma neticesinde M.K.Z., F.Z., M.Z. ve L.K. adlı şüphelileri Mersin’in Tarsus ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek, 3 adet tabanca, 2 adet pala, 1 adet demir kesme makası, 1 adet sigorta şalteri, 1 adet elektrik sayacı, 1 adet kerpeten, bir takım anahtar takımı, 3 kilogram soyulmuş bakır, 12 adet sigorta, 13 adet çeşitli marka ve güçte şalter, 7 adet çeşitli marka ve güçte konvektör, 3 adet termik motor koruması ve 1 adet çift yönlü reaktif güç dengeleyici ele geçirildi. Adana, Konya ve Mersin illerinde 18 farklı adresten hırsızlık yaptığı belirlenen M.K.Z., F.Z., M.Z. ve L.K.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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