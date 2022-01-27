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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar Kar Festivali'nin tarihi değişti

İHA

Toroslar Kar Festivali'nin tarihi değişti

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince düzenlenecek olan Toroslar 2. Kar Festivali’nin tarihi, ilçenin yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 56 Şubat tarihine ertelendiği bildirildi.
Mersin’de ilk kez Toroslar Belediyesi tarafından Arslanköy Yaylasında düzenlenen Kar Festivalinin ilki, Mersin ve çevre ilçelerinin yanı sıra Adana, Hatay ve Kayseri illerinden yaklaşık 20 bin kişinin katılımıyla gerçekleşmişti. Toroslar Belediyesi, festivalin ikincisine hazırlanıyor. 7’den 70’e herkes karın, eşsiz doğanın, kış sporlarının, müziğin ve eğlencenin tadını bu yıl da doyasıya yaşayacak.
“1453 rakımda kar festivali ile dolu dolu 2 gün"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, herkesi festivalin coşkusuna katılmaya davet etti. Festival ile tüm Türkiye'ye kış turizminin ve sporlarının Toroslar'da da yapılacağının en güzel mesajını verdiklerini belirten Yılmaz, “Akdeniz ve Mersin denince akla yaz turizmi ve deniz gelir. Ama bizim adımız Toroslar. Adımızı birlik ve beraberliğin timsali olan Toroslar'dan, karlı dağlarımızdan alıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi 5 Şubat Cumartesi ve 6 Şubat Pazar günü 1453 rakımlı yaylamız Arslanköy’e bekliyoruz” dedi.
“Mersin'de bir ilki gerçekleştirdiğimiz kar festivalimizin ikincisinde de sportif etkinlikler ve birbirinden eğlenceli aktivitelerle görsel bir şölen sunacağız” diyen Başkan Yılmaz, “Bu hafta sonu yapmayı planladığımız kar festivalimizi, yoğun kar yağışı nedeniyle 56 Şubat 2022 tarihine erteledik. Festivale katılan vatandaşlarımız hem eğlenecek hem de profesyonel sporcularla kayak, snowboard ve kızakla kayma keyfine de ortak olacak. Yaylalarımızın yazı ayrı, kışı ayrı güzel. Kış mevsiminde beyaza bürünen bu doğal güzelliği herkesin görmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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