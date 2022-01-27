Trenin çarptığı otomobili, babasından habersiz kaçırmış



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde trenin rayların üzerinde duran otomobile çarptığı kazanın ardından 3 çocuk gözaltına alındı. Çocuklardan birinin arkadaşlarıyla birlikte babasından habersiz aldığı otomobille gezmeye çıktığı, rayların üzerine geldiğinde ise aracın stop ettiği belirtildi.

Mersin'den dün akşam saatlerinde Adana'ya giden yük treni, Tarsus´un Kemal Paşa Mahallesi'ne rayların üzerinde duran 33 AKC 17 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede araçta kimsenin olmadığı belirlendi.

Olayın ardından bölgeden kaçan ve ismi açıklanmayan 18 yaşından küçük 3 kişi gözaltına alındı. Otomobilin, çocuklardan birinin babasına ait olduğu belirlendi. Ehliyetsiz sürücünün arkadaşlarıyla birlikte gezerken otomobilin rayların üzerine geldiğinde stop ettiği tespit edildi. Çocukların otomobili tekrar çalıştırmak istedikleri fakat gelen treni görünce korkup, kaçtıkları saptandı.

Çocukların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-01-27 15:42:37



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