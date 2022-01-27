Mersin'de 'Sıfır Atık Kütüphaneleri' törenle açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen proje kapsamında Mersin'de hayata geçirilen 18 'Sıfır Atık Kütüphanesi' törenle hizmete açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' ve 'Sıfır Atık' projeleri birleştirilerek 2022 yılı ocak ayında 81 ilde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane yapma kararı alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen proje, 25 günde tamamlanarak 81 ildeki okullara geri dönüşüm yoluyla 250 yeni kütüphane kazandırıldı.

Bu kapsamda Mersin'de tamamlanan 18 'Sıfır Atık Kütüphanesi'nin toplu açılışı, Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın katılımıyla Akdeniz Mersin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Koca, törende yaptığı konuşmada, "Okullarımızda ve Halk Eğitimi Merkezlerimizde hızla tamamladığımız 'Geri Dönüşüm/Sıfır Atık Kütüphaneleri'mizin 18'inin toplu açılışını bugün gerçekleştirdik. Yapımı devam eden 9 kütüphanemizin açılışını da şubat ayında gerçekleştireceğiz. Tatil dönüşü öğrencilerimizi tüm ilçelerimizde toplam 27 sıfır atık kütüphanemiz bekliyor. Kütüphanelerimizin oluşturulmasında emeği geçen tüm meslektaşlarımı ve öğrencilerimi yürekten kutluyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.