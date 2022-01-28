Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021'de milyonlarca bitki dikti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021'de milyonlarca bitki dikti

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021'de milyonlarca bitki dikti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi, 2021 yılında 2 milyon 289 bin 500 bitki dikimi, 8 milyon 894 bin metrekare çim biçme ve 13 bin 150 ağaç budama çalışması gerçekleştirdi. “Yeşil Mersin” projesini de 2021’de sürdüren Park ve Bahçeler Dairesi, 1 Nisan 2022 tarihinde yapılacak ‘Hatay EXPO 2021’de “Mersin Bahçesi” ile kenti tanıtacak.
2020 yılı sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Vali Hüseyin Aksoy Caddesi’ne ilk fidanı dikerek başlattığı “Yeşil Mersin” projesi, 2021 yılında da devam etti. Proje kapsamında kentin 13 ilçesine 700 bin adet bitki dikilmesi planlandı. Dikimler, Peyzaj Master Planı çerçevesinde gerçekleştirildi. Kentin bitki envanterinin oluşturulması amacıyla Mersin’de ilk kez uygulanan Peyzaj Master Planı çerçevesinde refüj, kavşak ve kaldırımlara bölge koşullarına göre en uygun bitkiler dikildi.
Park ve Bahçeler Dairesi, 2021 yılında bitki dikim, budama ve çim biçme çalışmalarını son hızla sürdürdü. Bu kapsamda 9 bin 500 ağaç, 250 bin çalı grubu ve 2 milyon 30 bin mevsimlik çiçek dikimi yapan ekipler, 8 milyon 894 bin metrekare alanda çim biçti. Ekipler, ayrıca 3 bin 180 çalı grubu ve 13 bin 150 ağacın yanı sıra 10 bin 280 metrekare de çit bitkisini budadı. Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yaptığı protokol kapsamında bir ucu Yenice’ye, diğer ucu ise Anamur’a uzanan D400 Karayolu’nun refüjlerinde de bakım, onarım, budama, tesviye, çim biçme, temizlik ve sulama çalışmalarını üstlendi. Bu kapsamda ekipler refüjlere 2021 yılı Ocak ayından itibaren 250 bin çalı, 9 bin 500 ağaç ve 2 milyon 30 bin mevsimlik bitki dikti. Mevsimlik bitkiler, kooperatif aracılığıyla üretici kadınlardan temin edildi. Bu sayede kent güzelleşirken, kadın üreticiler de ekonomik gelir elde etti.

Binlerce kent mobilyası vatandaşların kullanımına sunuldu
Bünyesindeki atölyelerde kent mobilyası üretimlerini de sürdüren Park ve Bahçeler Dairesi, 2021 yılında bin 630 bank ile oturma birimi, 101 kamelya ile pergola, 333 saksı, 735 figür, 675 özel tasarım bank ve 650 özel tasarım çöp kovasının imalatını gerçekleştirdi. Üretilen kent mobilyaları ekipler tarafından talep edilen ve ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirildi. Park ve Bahçeler Dairesi tarafından tasarlanan ve üretimi yaptırılan 220 bank ve 291 çöp kovası da cami, müze ve park gibi birçok noktada vatandaşların kullanımına sunuldu.
2021 yılında çocukları mutlu eden önemli projelere de imza atan Park ve Bahçeler Dairesi, muhtar ve okullardan gelen talepleri değerlendirerek 13 ilçede toplam 50 çocuk oyun grubunun kurulumunu gerçekleştirdi. ‘Adını Sen Koy’ projesi kapsamında parkların isimlerini ise çocuklar belirledi. 23 Nisan’da adını Yiğit Veli Özer’in verdiği ‘Yenilmezler Kulesi Oyun Parkı’nın açılışını Başkan Vahap Seçer, minik Yiğit’le birlikte yaptı.
Park ve Bahçeler Dairesi, sulama sistemlerinde de Mersin’e yeni teknolojiler getirdi. Mersin’in merkezi ile Tarsus’taki cadde ve bulvarlara bu kapsamda otomatik sulama sistemleri kuruldu. Merkezde İsmet İnönü ve Adnan Menderes bulvarları ile 34. ve 17. caddelerde, Tarsus’ta ise Fatih Sultan Mehmet, Ümit Yaşar Oğuzcan ve Kasım Ekenler bulvarlarındaki refüjlerde toplam 22 kilometrelik otomatik sulama sistemi çalışması yapıldı.
1 Nisan 2022’de ‘Hatay EXPO 2021’ Medeniyetler Bahçesi temasına “Mersin Bahçesi” ile katılan Büyükşehir Belediyesi, hazırlıklarını önemli oranda tamamladı. Park ve Bahçeler Dairesi tarafından oluşturulan Mersin Bahçesi’nde kentin tarihi ve biyolojik çeşitliliği, reprodüksiyonlarla birlikte Mersin’e özgü bitkiler ve yapılan düzenlemelerle tanıtılacak.
68’liler Ormanı, Kültür Park ve Atatürk Parkı başta olmak üzere birçok noktada iyileştirme ve düzenleme çalışmalarını yoğun olarak sürdüren Park ve Bahçeler Dairesi, sorumluluk alanındaki bölgelerde de bitki dikim ve iyileştirme çalışmalarına ara vermedi. Adnan Menderes Bulvarı’ndan 2021 yılında tamamlanan Sevgi Katlı Kavşağı’na kadar pek çok noktada çalışma yürüten Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, 2021 yılında hizmete açılan 4. Çevreyolu’nu ise bir uçtan diğer uca bitkilerle kuşattı. Park ve Bahçeler Dairesi’nin temizlik personeli ise vatandaşların yoğun olarak kullandığı yeşil alanların tertemiz kalması için emek veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pamukluk Barajında su seviyesi 52 metreye yükseldi 14 Ekim 2021’de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katıldığı törenle su tutmaya başlayan barajda yüzde 8 doluluk oranına ulaşıldı
YEREL HABERLER Pamukluk Barajında su seviyesi 52 metreye yükseldi 14 ...
Evde yangın çıktı; mahsur kaldığı balkondan itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Evde yangın çıktı; mahsur kaldığı balkondan itfaiye ...
"Gökkuşağının Altında" oyunu yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER "Gökkuşağının Altında" oyunu yoğun ilgi gördü
Vali Su, 18 Sıfır Atık Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Vali Su, 18 Sıfır Atık Kütüphanesinin açılışını ...
Mersin'de 'Sıfır Atık Kütüphaneleri' törenle açıldı
YEREL HABERLER Mersin'de 'Sıfır Atık Kütüphaneleri' törenle açıldı
Organize hırsızlık çetesini JASAT çökertti
YEREL HABERLER Organize hırsızlık çetesini JASAT çökertti
Trenin çarptığı otomobili, babasından habersiz kaçırmış
YEREL HABERLER Trenin çarptığı otomobili, babasından habersiz ...
Trenin çarptığı otomobili, babasından habersiz kaçırmış
YEREL HABERLER Trenin çarptığı otomobili, babasından habersiz ...
Tarsus Belediyesi zorlu kış gününde vatandaşın yanında oldu
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi zorlu kış gününde vatandaşın ...
Toroslar Kar Festivali'nin tarihi değişti
YEREL HABERLER Toroslar Kar Festivali'nin tarihi değişti
Günler sonra güneşi gören Mersinliler sahile aktı Son günlerde aşırı soğuklardan bunalan Mersinliler, güneş yüzünü gösterince sahildeki parklara çıkarak güzel havanın tadını çıkardı
YEREL HABERLER Günler sonra güneşi gören Mersinliler sahile aktı Son ...
Üç ilde 18 adresten hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Üç ilde 18 adresten hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
Sömestre 'Kral Şakir'le 'merhaba' dediler
YEREL HABERLER Sömestre 'Kral Şakir'le 'merhaba' dediler
Flammes maçları Mersin'de oynanacak
YEREL HABERLER Flammes maçları Mersin'de oynanacak
Flammes maçları Mersin'de oynanacak
YEREL HABERLER Flammes maçları Mersin'de oynanacak
Atatürk’ün Silifke’ye gelişinin 97. yılı törenle kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Silifke’ye gelişinin 97. yılı törenle ...
Gençler terör örgütlerine karşı bilgilendiriliyor
YEREL HABERLER Gençler terör örgütlerine karşı bilgilendiriliyor
Mersin’de kardan çöken ahırdaki 21 küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Mersin’de kardan çöken ahırdaki 21 küçükbaş hayvan ...
Hafif ticari araçta 20 ruhsatsız tabanca ile yakalandılar
YEREL HABERLER Hafif ticari araçta 20 ruhsatsız tabanca ile ...
MDOB, 3 Basses grubunu Mersinlilerle buluşturacak
YEREL HABERLER MDOB, 3 Basses grubunu Mersinlilerle buluşturacak
Çevre, doğa ve hayvan polisinden sokak hayvanlarına mama desteği
YEREL HABERLER Çevre, doğa ve hayvan polisinden sokak hayvanlarına ...
Dinamo hırsızları jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Dinamo hırsızları jandarmanın titiz çalışması sonucu ...
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.