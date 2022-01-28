Çatılardaki tehlikeye karşı önlem Kırsal yerleşim yerlerinde çatı çökmesine karşı vatandaşlar çatılarını kardan temizleyerek önlem alıyor

Mersin'de, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerindeki kırsal yerleşim yerlerinde aralıklarla günlerdir yağan karın ardından çatılarda oluşan kar birikintileri tehlikeli boyuta ulaştı, vatandaşlar kar temizliğine başladı.

Erdemli ilçesinin 600 rakımlı kırsal yerleşim yerlerine kadar inen kar sebebiyle neredeyse yüksek rakımlı bölgelerdeki bütün evlerin çatılarında buz parçası ve kar kütlesi görmek mümkün. Vatandaşlar ise önümüzdeki günlerde devam etmesi beklenen yağış öncesinde önlem amacıyla çatılarında kar temizliği yapıyor.



"Çatılarımız akmasın, çökmesin diye temizliyoruz"

Devam etmesi beklenen kar yağışının çökmeye neden olmaması için çatıda kar temizliği yaptığını belirten İbrahim Kara, "Yaklaşık bir haftadır yağan kar yağışı sonrası çatılarımızda biriken karları temizlemeye çalışıyoruz. Meteorolojiden gelen bilgiye göre, kar yağışı daha devam edeceği için çatılarımız akmasın, çökmesin diye kar temizliğine başladık. Sonumuzu Allah hayır etsin" dedi.

Yağışın devam edecek olmasından dolayısıyla kar temizliğinin şart olduğunu ifade eden Kara, "Kar yağışı yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam ediyor. Çatılarda 5060 santimetre kadar kar oluştu. Tabii ki hazırlık şart, temizlik yapmazsak olmaz. Yaklaşık 34 yıl önce yağdı böyle. O zamandan bu yana yağmıyordu. Bu sene hakkını verdi diyelim" şeklinde konuştu.

Kar yağışının ise önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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