Mersin'de terör operasyonu: 2 gözaltı

Mersin'de terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG üyesi olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütüne yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Akdeniz ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütünün kırsal kadrosu ile bağlantılı olduğu ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen ikamette yapılan aramada ise çok miktarda dijital malzeme ve doküman ele geçirilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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