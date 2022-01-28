BonaBant, 2022’ye yüzde 15 büyümeyle girdi Ülkelerin, ambalaj bandındaki renk seçimi, firmanın pazar ağını genişletti

Mersin’deki teknolojik tesisinde akrilik bant üretimi yapan BonaBant, 2022 yılına yüzde 15 oranında büyüme sağlayarak giriş yaptı. Ülkelerin, ambalaj bandındaki renk seçimi, firmanın pazar ağını genişletirken, Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, “Ülkelerin bant rengi tercihleri konusunda butik hizmet veriyor olmamız çok işe yaradı” dedi.

Alanında pazarın en genç üreticisi konumunda yer alan BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, yaptığı açıklamayla 2021 yılını değerlendirdi. “Temellerini 2018 yılında attığımız firmamızı sektör lideri konumuna getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyen Arslan, kullanım alanlarına göre farklı özelliklere sahip olan bantlar ürettiklerini söyledi. Arslan, “Sektöre kattığımız en büyük yenilik de çeşitliliktir. Koli bandı, akrilik bant, baskılı bant, hotmelt bant, streç, jumbo bobin ürünleri gibi ürünler bant çeşitlerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıllarda hedeflerinde bile olmayan pazarlara 2021 yılında hızlı bir giriş yaptıklarını belirten Arslan, “Bu konuda ülkelerin bant rengi tercihleri konusunda butik hizmet veriyor olmamız çok işe yaradı. Irak bölgesi, sarı renkte bant tercih ediyor. Avrupa ülkeleri için ise son dönemde özel bir renk çalıştık. Seri üretimde oldukça zor olan taba rengini çok iyi şekilde tutturabildiğimiz için Avrupa’dan oldukça yoğun şekilde sipariş aldık” ifadelerini kullandı.



“İhracatta kritik eşiği aştık, doğru bir strateji izliyoruz”

Geçen yıl tüm sektörlerde olduğu gibi ambalaj sektöründe de hammaddeye ve döviz kurlarındaki dalgalanmaya bağlı olarak zaman zaman zorluklar yaşadıklarını dile getiren Arslan, şöyle devam etti: “Ancak, artık rotamızı tamamen 2022 yılsonu hedeflerimize çevirdik. Firma olarak çok yeni kurulmuş olmamıza ve bunun üzerine bir de pandemiyle geçen yaklaşık 2 yıla rağmen emin adımlarla ilerlemeyi başardık. Konum olarak da lojistik fırsatını en iyi şekilde kullanarak sektörde yaşanan durgunluğu lehimize çevirebildik. Kaliteli ürünü iyi fiyat avantajıyla sunduğumuz Avrupa pazarında yıl içerisinde ihracatta başarılı bir ivme yakalamayı başardık. İhracatta kritik eşiği aştık, doğru bir strateji izliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi küresel ekonominin küçülme yönünde bir seyir izlediği bir dönemde biz, ülke olarak büyüme kaydediyoruz. BonaBant olarak konteynerler dolusu ürünü ihraç etmekten ve ülkemize katkı sağlamaktan ötürü son derece mutluyuz.”

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