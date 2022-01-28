Mersin Teknopark’ta üniversite-sanayi işbirliği odaklı yeni dönem

Mersin Teknopark Genel Müdürü İhsan Gültekin, Teknopark firmalarıyla bir araya geldiği tanışma toplantılarında girişimcilerden tam destek aldı.

Amerika'daki eğitim ve çalışma hayatının ardından Türkiye'ye dönerek üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Gültekin, Mersin’in bir teknoloji kenti olmasını hedeflediklerini belirtirken, yerli ve milli teknoloji üreten firmaların globalde rekabet edebilir hale gelebilmesi için var gücüyle çalışacaklarını ifade etti.

Mersin Teknopark'ı daha üst seviyelere taşıyacaklarını belirten Gültekin, "Mersin Teknopark multidisipliner yapıya sahip bir teknopark. Burada yazılımdan savunmaya, kimyadan tarıma, gıdadan sağlığa toplam 92 firma arge çalışmalarını yürütüyor. Üniversitelerde yapılan bilimsel araştırmaların ekonomik değere dönüşmesi ve bilimsel araştırmaların sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmesi ancak etkin üniversitesanayi işbirliği ile mümkün olabilir. Teknoparklar bu iş birliğinin tesis edilmesinde kilit rol üstlenen kurumlar. Dolayısıyla Mersin Teknopark olarak hem üniversiteler ile hem de sanayi kuruluşları ile yakın işbirliği içindeyiz. Mersin Teknopark olarak burada faaliyet gösteren firmaların arge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşerek ekonomik değere dönüşmesi için sanayi ile işbirliği büyük önem arz ediyor. Uluslararası işbirliği ve organizasyon tecrübelerimiz ile Mersin Teknopark'ı daha üst seviyelere taşıyacağız" dedi.

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