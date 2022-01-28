Mersin'de terör operasyonu: 2 gözaltı 

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG terör örgütüne üye oldukları tespit edilen 2 kişinin kente geldiğini belirledi. Harekete geçen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akdeniz ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Örgütünün kırsal kadrosuyla bağlantılı oldukları ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dijital malzeme ve dokümanlar ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN

2022-01-28 12:23:38



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