Başkan Bozdoğan’dan esnaf odalarına ‘birlikte hareket etme’ çağrısı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kentteki esnaf odalarının yeni yönetimlerini ziyaret ederek, başarılar diledi. Bozdoğan, esnaf odalarına, il olma talebi ve tren yolu projesi başta olmak üzere kentin önemli konularında ‘birlikte hareket etme’ çağrısında bulundu.

Başkan Bozdoğan, Tarsus’ta faaliyette bulunan esnaf odalarının seçimlerini tamamlamasının ardından göreve seçilen oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti ve başarılar diledi. Bozdoğan, odalar ile güç birliği içinde olunmasını gerektiğini vurgulayarak, “Esnafımız, ülkenin ekonomisine yön verir. Her daim yanlarında olacak ve kentimiz, vatandaşlarımız, geleceğimiz için odalarımızla birlikte hareket edeceğiz” dedi.



İlk olarak Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret eden Bozdoğan, şoförlerin sektörde yaşadıkları problemleri ve son gelişmeleri değerlendirdikten sonra çeşitli çözüm önerilerinde bulunarak, şoför esnafının her zaman yanlarında olduklarını kaydetti. Ardından gelen Kahveciler ve Eğlence Yerleri Odasına geçen Bozdoğan, pandemi sürecinde kapanma noktasına gelen kahvehanelerle ilgili görüş alışverişinde bulunarak, sorunların çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Daha sonra Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret eden Başkan Bozdoğan, odanın Tarsus’un doğal ve kültürel değerlerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtacak projelerine ilişkin sohbet etti. Ekonomik olarak sorunların yaşandığı bu dönemde zorlu günler geçiren Bakkallar ve Bayiler Odasını da ziyaret eden Bozdoğan, zincir marketler arasında ayakta kalma mücadelesi gösteren esnafın sorunlarını dinledi. Madeni Sanatkarlar Odası ziyaretinde ise Bozdoğan, kentin ekonomik olarak kalkındırılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilecek küçük ve orta ölçekli sanayi bölgesi projesi hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bozdoğan, Berberler ve Kuaförler Odası, Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Tuhafiyeciler ve Züccaciyeciler Odası, Fırıncılar Odası, Biriketçiler Mermerciler Karocular ve Mozaikçiler Odası, Kunduracılar Odası, Marangozlar ve Mobilyacılar Odası, Elektrik Teknisyenleri Odası, Kasaplar Odası ve Servis Aracı İşletmeleri Odasını da ziyaret etti.



“Birlik olarak, tek yürek, tek vücut halinde hareket etmeliyiz”

Bozdoğan gerçekleştirdiği oda ziyaretlerinde, kentin sosyoekonomik kalkınması noktasında beraber hareket edilmesi için birlik çağrısı da yaptı. Kentin birlikte hareket edildiği zaman daha güçlü konuma geleceğini ve daha aydınlık yarınlara taşınacağını söyleyen Bozdoğan, “Bizlerin en büyük görev ve sorumluluğu halkımızdır. Bu noktada vatandaşlarımızı ve kentimizi ilgilendiren her konuda oda başkanlarımız ve yönetim kurulu üyeleri ile güçlü bir şekilde birlik ve beraberliğimizi göstermek en iyisi olacaktır. Böylesi bir süreçte hepimizi yakından ilgilendiren il olma çağrımız ve gerçekleştirilecek olan tren yolu projesi ile kentin ikiye bölünmesi konusunda sağduyulu davranarak kentimizi, Tarsus lobimizi el birliği ile güçlendireceğiz. Birlik olarak, tek yürek, tek vücut halinde hareket etmeliyiz” diye konuştu.

Bozdoğan, esnaf odalarının yaşadıkları problemler ve çözüm önerilerine yönelik fikir alışverişinde de bulundu.

Oda başkanları da Bozdoğan’a gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür ederken, belediye ile birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini ifade ettiler.

