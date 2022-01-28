Mezitli Belediyesi ile Mersin Barosu işbirliği protokolü imzaladı

– Mezitli Belediyesi ile Mersin Barosu arasında sosyal hizmete, sosyal yardıma, hukuki korunmaya ihtiyaç duyan kadınlarla çocuk istismarını, şiddetini önlemeye yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, yeni bir işbirliği protokolüne imza attı. Başkan Tarhan’ın makamında imzalanan protokol ile sosyal hizmetlere ve hukuki korunmaya ihtiyaç duyan kadınlara ve çocuk refahı ve sorunlarına ilişkin elbirliği ile ortak çalışma yürütülecek.



“Ortak çalışmayı elbirliği ile yürüteceğiz”

Başkan Tarhan, protokolün imza töreninde yaptığı konuşmada, Mezitli Belediyesi olarak tüm sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaptıklarını, bunlardan birisinin de Mersin Barosu olduğunu söyledi. Baro ile zaman zaman ortak çalışmalar yürüttüklerini belirten Tarhan, “Toplumumuzun yararına olan her projede Mersin Baromuz yanımızda yer alıyor. İlçemizde hayata geçirdiğimiz jakaranda koruluğundan birisinde, Mersin Barosu’na mensup arkadaşlarımız kendileri fidan dikerek ağaçlandırma yaptılar. Bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Uzun süredir devam eden işbirliğimiz çerçevesinde, kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik işbirliğimizi yeni protokolle devam ettiriyoruz. Sosyal hizmetlere ve hukuki korunmaya ihtiyaç duyan kadınlarımıza yönelik, ayrıca çocuk refahı ve sorunlarına ilişkin ortak çalışmayı el birliği ile yürütmek için protokol imzaladık. Toplumun en duyarlı olduğu bir konuda Mersin Barosu da önemli bir görev üstlenmiş oldu. Duyarlılığından dolayı Baro Başkanımız Gazi Özdemir’e ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum” dedi.



“Kadına ve çocuğa yönelik şiddeti önlemek için ortak mücadele edeceğiz”

Baro Başkanı Özdemir de uzun süredir Mezitli Belediyesi ile çok verimli ve yararlı bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, “Yıllardır süren birlikteliğimizi, yenilediğimiz ve kapsamını genişlettiğimiz protokol ile devam ettiriyoruz. Baromuz ve Mezitli Belediyesi arasında özellikle toplumsal farkındalığı artırmak istediğimiz kadın ve çocuk hakları ile ilgili protokolü imzaladık. Ülkemizin ve kentin en önemli sorunlarından birisi olan kadın ve çocuk istismarı ile kadına ve çocuğa yönelik şiddeti önlemek amacıyla ortak mücadele etmek için protokol imzaladık. Çok önemli ve halkımızın büyük faydalar sağlayacağı bir işbirliği oldu. Belediyemizin kadınlar ve çocuklarla ilgili çok önemli çalışmaları var. Biz de bu çalışmaları bir üst seviyeye taşımak adına elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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