Üretici kadın stantları yıl sonuna kadar AVM'lerde olacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, belirli aralıklarla düzenlediği üretici kadın buluşmalarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi adına kentteki AVM’lerle iş birliği yaptı. Üretici kadınlar AVM’lerde yıl sonuna kadar stant açarak ürünlerini daha fazla insana ulaştırma fırsatı yakalayacak.

İlki Palm City AVM’de yapılan buluşmada aynı alanda resim sergisi de açıldı. Sanat ve üretim konusunda kadınların görünür kılınmasının amaçlandığı yeni iş birliğinde sömestir tatiline yönelik etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda hafta sonları karaoke, zumba ve drama atölyesi gibi birbirinden farklı etkinlikler de çocuklarla buluşacak. Kurulan kadın stantlarını gezen vatandaşlardan Mutlu Ayama, “Çok beğendim, çok hoşuma gitti. Ben de yapmak isterim. Gelip görmesini isterim bu konuda ilgisi, bilgisi, sevgisi olan herkesin. Yapan arkadaşların da eline, yüreğine sağlık” dedi.

Başkan Vahap Seçer’in, kadınların toplumda görünür olması için verdiği destekleri de değerlendiren Ayama, “Kadınlara yönelik bu tür pozitif ayrımcılık çok iyi. Hep bir şekilde ezildiğimizi düşünüyorum her yerde. Bu konuda destek vermesi, el emeği çok ayrı bir şey; bu konuda yeteneği olan insanların değerlendirilmesi, topluma kazandırılması, aile ekonomilerine de destek olması çok güzel” diye konuştu.

AVM’ye alışveriş yapmaya geldiğini ve tesadüfen stantları gördüğünü ifade eden Lütfiye Hakyemez ise stantlardaki ürünleri ilgiyle incelediğini belirterek, “Genç kızlarımız çok güzel şeyler yapmışlar. Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Kadınlar için çok güzel şeyler yapıyorlar, çok beğendim” dedi.

Hakyemez, tüm Mersinlileri stantları görmeye davet ederek, “Mutlaka görsünler, gerçekten pişman olmazlar. Beğeneceklerinden eminim. O kadar güzel şeyler yapmışlar ki şok oldum. Belediye Başkanımız da kadınlara çok değer veriyor. Ekipler güzel çalışıyorlar, güzel şeyler yapıyorlar. Ben bugün çok sevinçliyim, genç kızlarımızın, ev hanımlarımızın yapmış oldukları şeyler için hepsini çok tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.