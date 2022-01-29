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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fransız çift, down sendromlu çocuklar için Mersin'de pedal çevirdi

İHA

Fransız çift, down sendromlu çocuklar için Mersin'de pedal çevirdi

Büyükşehir Belediyesi, otizmli ve down sendromlu bireylere dikkat çekmek amacıyla 13 Haziran’da Fransa’dan yola çıkan bisikletli gezginler Emilie ve Davy Sanchis çiftini Mersin’de karşıladı. Çeşitli ülkelerden geçerek Mersin’e ulaşan Fransız çift, Kültür Park’ta özel bireyler ve Mersin Bisikletli Gezginler Derneği üyeleriyle birlikte pedal çevirdi.
Uluslararası Down Sendromu Oluşumu’na üye Fransız Emilie ve Davy Sanchis çifti, 13 Haziran 2021’de Fransa’dan yola çıkarak Avusturya, Macaristan, Moldovya ve Ukrayna gibi birçok ülkeden geçerek Türkiye’ye ulaştı. Karasu’dan başlayıp İstanbul, İzmir ve Antalya üzerinden sahil kentlerini gezip önce Silifke’ye ardından da Mersin’in merkezine ulaşan çifti, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı İbrahim Evrim ile Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila karşıladı.
Otizmli ve down sendromlu bireylere farkındalık oluşturmak için Mersin’de de pedal çeviren Fransız çifte Mersin Bisikletli Gezginler Derneği üyeleri de eşlik etti. Öte yandan Büyükşehir Belediyesinden hizmet alan 16 özel gereksinimli birey de Özgecan Aslan Barış Meydanı’ndan başlayan bisiklet turuna katılarak Kültür Park’ta pedal çevirdi.

“Bir farkındalık oluşturalım dedik, onun için uğraşıyoruz”
40 yaşındaki Emilie Sanchis, Fransa’dan başlayan yolculuklarını Avustralya’nın yakınındaki Fransız adası olan Kaledonya’da noktalamak istediklerini belirtti. Şu ana kadar çeşitli ülkelerden geçerek Mersin’e geldiklerini belirten Emilie Sanchis, “Mersin’i çok beğendik. Bir de insanlar çok misafirperverler. Burada olmaktan çok mutluyuz. Bizi muazzam ağırladılar” dedi.
Bisiklet sürüşlerine sosyal bir amaç kazandırmak istediklerini kaydeden Sanchis, “Fiziki engellilerden ziyade zihinsel engellilerin hayatta yer almaları için bir farkındalık oluşturalım dedik. Bu amaçla zihinsel engelliler motifiyle seyahat ediyoruz. Bir farkındalık oluşturalım dedik. Onun için uğraşıyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’nin bu konuya çok hassas olduğunu anlamış bulunuyoruz”
42 yaşındaki Davy Sanchis ise kendisinin daha çok yüzme, koşma ve bisiklet sporlarıyla ilgilendiğini belirtti. Bir sonraki duraklarının Mardin olduğunu vurgulayan Davy Sanchis, “Biz daha ziyade zihinsel engelli çocukların spora yönlendirilmesinde fayda olacağı yönünde bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Mesela bisiklete binsinler, öğrensinler. Aileler yüzmeyi öğretsin. Yani zihinsel engellilerin hayata spor yönüyle dahil edilmelerinde fayda görüyoruz. Onun için uğraşıyoruz. Çok mutluyuz. Silifke’de de bir farkındalık etkinliği yaptık ama Mersin’de bu durumu görünce, Türkiye’nin bu konuya çok hassas olduğunu anlamış bulunuyoruz. Bu bizi çok duygulandırdı” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila ise Fransız çiftle ortak amaçta olduklarını vurgulayarak, “Bazı şeylerin dini, dili, ırkı, devleti, milleti yok. Bazı şeyler ortak. Ortak dili, ortak paydayı konuşuyoruz. Burada bizim bugünkü ortak paydamız özel çocuklarımız. Özel çocuklar dünyanın her yerinde var ve her yerinde bu çocuklar bizim çocuklarımız. Misafir ettiğimiz Fransız arkadaşlarımız da çocuklarımız için dikkat çekmek istiyorlar. Onlar birçok ülkeyi gezerek Mersin’e gelmişler. Mersin’den sonra da birçok ülkeye gidecekler. Biz buradaki programımızda bir bisiklet etkinliği yaparak, özel çocuklarımıza dikkat çekmek istiyoruz. Ortak dilde buluşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Mersin Bisikletli Gezginler Dernek Başkanı Ahmet Salih Özenir de Fransız çiftin farkındalık çalışmasına destek verdiklerine dikkat çekerek, “Biz de bilgilendirildik ve programa dahil olduk. Bu çift, down sendromu üzerine bir farkındalık oluşturmak üzere yola çıkmışlar. Çok hoşumuza gitti. Biz de bu tür sosyal çalışmaları destekliyoruz. Bunun algısının ve farkındalığının artırılması gerekiyor” dedi.
Özenir, down sendromlu çocuklar için dernek olarak farkındalık çalışmaları planladıklarını dile getirerek, “Dernek Başkan Yardımcımız Sercan İngilok da down sendromlu çocuklarla alakalı bir fotoğraf çalışması yapıyor. Bu çalışmamız devam ediyor” diye konuştu.
Fransız çift, bisiklet etkinliğinin ardından Büyükşehir Belediyesinin Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi’ndeki Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel gereksinimli bireylerle buluştu. Özel bireylerin halk oyunu gösterilerini izleyen çift, Engelsiz Yaşam Merkezi yerleşkesini gezerek çalışmaları seyretti. Özel bireyler ise seramik atölyesinde ürettikleri ürünlerden çifte hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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