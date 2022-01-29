Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 - Çankaya Üniversitesi: 72

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, evinde karşılaştığı Çankaya Üniversitesi'ni 8672 yendi.
Salon: Edip Buran
Hakemler: Özge Şentürk xx, Orkun Yurttaş xx, Berk Kurtulmuş xx
Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Shavonte Sade Zellous xx 7, Feride Şevval Akalan xx 9, Melis Talay x 2, Fatmanur Karakaş x 3, Sinem Ataş x 2, Kuanitra Holingsvorth xxx 13, Temitope Titilola Fagbenle xxx 15, Renara Tiffany Hayes xxx 15, Esra Ural Topuz xx 6, Jasmine Loretta Thomas xxx 14
Çankaya Üniversitesi: La Tanya Chantella White xx 13, Elina Babkina Dikaioulaku xxx 24, Derin Yaya x 5, Melike Tuğba Oral xx 6, Alexis Sade Prince xx 10, İnci Güçlü x 4, Tuğçe Murat xx 10
1. Periyot: 2518 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)
Devre: 5140 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)
3. periyot: 7053 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)
5. faulle çıkan: Tuğçe Murat (Çankaya Üniversitesi)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.