Başkan Gültak, esnafı ziyaret edip taleplerini dinledi

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, esnafı ziyaret ederek ‘hayırlı işler’ diledi. Esnafın talep ve şikayetlerini dinleyen Gültak, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gültak, özellikle hava muhalefeti nedeniyle kısa bir süre ara verdiği esnaf buluşmalarına, Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek yeniden başladı. Tarihi Kuru Çeşme önünden başladığı ziyaretinde Gültak, esnaf ve her yaştan vatandaşın ilgisiyle karşılaştı. Ziyaret ettiği her iş yerinde işletme sahipleri ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Gültak, yer yer çay davetlerini de kırmadı, esnafa sohbet edip ikram edilen çaylarını içti.



Talep ve şikayetler ilgili birimlere bildirildi

Akdeniz Belediyesi olarak kente ve ilçeye kazandırdıkları hizmet, proje ve çalışmaları da anlatan Gültak, esnaf ve vatandaşların şikayet veya taleplerini de dinledi. Dile getirilen çeşitli sıkıntıları dinleyip not ettiren Başkan Gültak, sorun veya sıkıntıların en kısa sürede çözümü yönünde ilgili birimlere talimat verdi.

Ziyaretine ilişkin kısa bir açıklama yapan Gültak, bir araya geldiği esnaf ve vatandaşlardan aldığı geri dönüşlerin; belediyenin yaptığı hizmet ve çalışmaların niteliği ve yeterliliği açısından da önemli bir gösterge olduğunu ifade etti. Havaların düzelmesiyle birlikte, mahalle ve esnaf ziyaretlerini eskiden olduğu gibi aralıksız sürdüreceğini belirten Gültak, halktan kopmayan bir anlayışla ilçe sakinleri ile her fırsatta bir araya gelmeye, halkı dinlemeye ve hizmetleri de vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda üretmeye devam edeceklerini söyledi.

