Çocuklar, ara tatilde doyasıya eğleniyor

– Mersin’de çocuklar, yarıyıl tatilinde düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğleniyor. Danstan spora, atölyelerden performanslara kadar birçok etkinliğe katılan çocuklar, keyifli anlar yaşıyor.

Palm City Alışveriş Merkezi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ortak düzenlediği etkinliklerle yarıyıl tatilinde çocuklara keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Alışveriş merkezinin animasyon alanında düzenlenen etkinliklerde; danslar, DJ performanslar, masal anlatımları, spor yarışmaları, atölyeler gibi aktivitelerle çocuklara eğlenceli, keyifli ve aynı zamanda öğretici anlar sunuluyor.

Pandemi kurallarına üst düzeyde dikkat edilen yarıyıl etkinlikleri, 30 Ocak Pazar gününe kadar alışveriş merkezinde devam edecek. Etkinlikler kapsamında, masal anlatımı, 7’den 77’ye Çocuk Sahnesi, dans ve oyuncak atölyeleri, sportif aerobik hareketler, DJ Performans ve spor yarışmaları gerçekleştirilecek.

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