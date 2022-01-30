Dondurucu soğukta sokak hayvanları unutulmuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, son yılların en sert kışının yaşandığı bu dönemde, sokak hayvanlarının beslenmesi için doğaya yem ve mama bırakıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında nüfusun arttığı ancak kış aylarında sakin günler yaşayan Çamlıyayla ilçesinde, sokak hayvanları da karla kaplanan yollarda ve boş arazilerde besin bulmakta zorlanıyor. Bunu göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çamlıyayla’nın merkezinde ve birçok noktasında kedi ve köpeklerin beslenmesi için çalışmalar yürütüyor. Günün belirli saatlerinde yüksek rakımlı bölgelere ve sokak aralarına mama bırakan ekipler, kış boyunca bu çalışmalarını sürdürecek.

Evinde yüzlerce kedi besleyen Ayşe teyzeye destek

Ekipler ayrıca Çamlıyayla’nın Belçınar Mahallesi’nde, kendi imkanları ile yüzlerce kediye bakmaya çalışan Ayşe Güngör isimli yaşlı kadına da yem ve mama desteği verdi. Güngör’ün yaşadığı evin bulunduğu alanda karla mücadele faaliyeti yürüten ekipler, ardından yüzlerce kedinin barındığı eve yem götürdü. Ayşe Güngör, “Bende çocukluktan beri hayvan sevgisi, insan sevgisi hepsi var. Zor durumda olanlara gücümün yettiğince bakmaya çalışıyorum" dedi.

Son yılların en sert kışını yaşadıklarını vurgulayan Güngör, “Gerçekten son yılın en zorlu kışını yaşıyoruz. Bayağı zorlanıyorum yiyecek bulma konusunda. 200 kedi var. 100’ü burada, 100’ü o tarafta. Milyonlarca teşekkür ediyorum Başkanıma. Yardımlarının devamını bekliyorum” diye konuştu.

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