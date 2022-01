Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Buzlar çözülmeden' oyununun prömiyerini yaptı.

Buzlar çözülmeden önce bir kasabada yaşanan ihtilal sonrası olaylarla başlayan oyun, buzlar çözüldükten sonra seyirciyi hem düşündüren hem de şaşırtan sürprizlerle karşıladı. Cevat Fehmi Başkut’un kaleminden çıkan ve Kongre ve Sergi Sarayı’nda sahnelenen oyun, başarılı sahne dekoru, kostüm tasarımı, oyunculuk ve teknik ekibin profesyonel çalışmalarıyla izleyicilerden tam not aldı.

“Tüm arkadaşlarımın heyecanını taşıyorum üstümde”

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, her prömiyerin kendileri için sanat adına bir doğum olduğunu vurgulayarak, “O yüzden verilen o emek, o çalışma, o disiplinin aslında seyirciyle buluşma anı bu an. Öyle heyecanlı, öyle özverili, güzel geçen bir süreçtir ki bu, seyircinin tabi izledikten sonraki tepkisini çok merak ederiz. Sanatın ve sanatçının da en büyük ödülü alkış olduğu için o alkışı bekleriz seyirciden. Çok heyecanlıyız gerçekten. Ben Şehir Tiyatrosu’ndaki tüm arkadaşlarımın, sahne önü ve sahne gerisinde emek veren tüm arkadaşlarımın heyecanını taşıyorum üstümde. Bu anlamda bu çalışmayı seyirciyle buluşturan, çok emek harcayan Sanat Yönetmenimiz Murat Atak’a da buradan teşekkür etmek isterim” dedi.

“Tüm kadronun sahne üzerinde olduğu, gerçekten dokunaklı bir eser”

Dolu dolu geçen provalar sonucu seyirciyle buluştuklarını kaydeden Özdülger, “'Buzlar çözülmeden' bu sezon yaptığımız prömiyerlerimizden bir tanesi. Her ay bir prömiyer hedefiyle çıktık yola. Tüm kadronun sahne üzerinde olduğu, gerçekten dokunaklı bir eser. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak daha nice başarılara imza atacağımızdan eminiz" ifadelerini kullandı.

“Neredeyse bütün kadromuz bu oyunda görev alıyor”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak ise heyecanlarının yüksek olduğunu belirterek, “Bugün Türk tiyatrosunun gerçekten yapı taşlarından çok önemli bir yazarımız Cevat Fehmi Başkut’un 'Buzlar çözülmeden' adlı oyunuyla seyircimizin karşısına çıkıyoruz. Tabi yaklaşık 1,5 yıl önce yeniden yapılandırılan Şehir Tiyatromuz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in destekleriyle inanılmaz bir yere geldi. O kadar kısa bir sürede bizim bile hayal edemeyeceğimiz bir yerdeyiz. Bunun için çok mutluyuz. Neredeyse bütün kadromuz bu oyunda görev alıyor. Kalabalık bir oyun” diye konuştu.

