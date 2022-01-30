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TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta karşılaşmasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Isparta 32 Spor’a 21 mağlup oldu.



Stat: Tarsus

Hakemler: Barkın Kara xx, Mehmet Kağan Bingül xx, Tuncay Ercan xx

Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz xx, Uğur xxx, Uygar xx (Tufan dk. 79 x), Niyazi xx (Erman dk. 90+3 ?), Artun xxx, Hakan xx, Gökhan xx (Cengiz dk. 61 x), Azad xx (Abdussamed dk. 79 x), Eren xx (Özgür dk. 61 x), Volkan xx, Sefa xx

Isparta 32 Spor: Alp xx, Ozan xx, Burak xx, Efşan xx, Sabrican xxx (Atalay dk. 87 x), Kadir xx, Ahmet xx (Akif dk. 78 x), Enes xx (Ertuğrul dk. 46 x), Mustafa Diler xxx, Arif xx, Mustafa Acar xx (Bahadır dk. 87 ?)

Goller: Mustafa Diler (dk. 51) Sabrican (dk. 75) (Isparta 32 Spor) Artun (dk. 90+1) (Tarsus İdman Yurdu)

Kırmızı Kart: Volkan (dk. 43) (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı Kartlar: Azad, Artun, Uygar, Uğur (Tarsus İdman Yurdu), Efşan, Bahadır (Isparta 32 Spor)

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