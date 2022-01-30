Okan ÇALIŞKAN/TARSUS, (Mersin), (DHA)-
STAT: Tarsus İlçe Stadyumu
HAKEMLER: Barkın Kara, Mehmet Kağan Bingül, Tuncay Ercan
TARSUS İDMAN YURDU: AbdulazizUğur, Uygar (Dk. 79 Tufan), Niyazi (Dk. 90+3 Erman), Artun, Hakan, Gökhan (Dk. 61 Cengiz), Azad (Dk. 79 Abdussamed), Eren (Dk. 61 Özgür), Volkan, Sefa
ISPARTA 32 SPOR: AlpOzan, Burak, Efşan, Sabrican (Dk. 87 Atalay), Kadir, Ahmet (Dk. 78 Akif), Enes (Dk. 46 Ertuğrul), Mustafa Diler, Arif, Mustafa Acar (Dk. 87 Bahadır)
SARI KARTLAR: Azad, Artun, Uygar, Uğur (Tarsus İdman Yurdu) Efşan, Bahadır (Isparta 32 Spor)
KIRMIZI KART: Dk. 43 Volkan (Tarsus İdman Yurdu)
GOLLER: Dk. 90+1 Artun (Tarsus İdman Yurdu) Dk. 51 Mustafa Diler, Dk. 75 Sabrican (Isparta 32 Spor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 23'üncü hafta mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu, evinde ağırladığı Isparta 32 Spor'a 2-1 mağlup oldu.
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2022-01-30 16:05:52
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