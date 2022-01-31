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Mobil mutfak tırı Anamur'da Mersin Büyükşehir Belediyesi, mobil mutfak tırı dar gelirli vatandaşlara 3 çeşit yemeği 3,5 TL’ye ulaştırıyor

İHA

Mobil mutfak tırı Anamur'da Mersin Büyükşehir Belediyesi, mobil mutfak tırı dar gelirli vatandaşlara 3 çeşit yemeği 3,5 TL’ye ulaştırıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, mobil mutfak tırını ilçelere göndererek, dar gelirli vatandaşlara 3 çeşit yemeği 3,5 TL’ye ulaştırmaya devam ediyor. Mobil mutfak tırı, Silifke ile ilçelerde başlattığı hizmet turunu Anamur’da sürdürüyor.
Ekonomik sıkıntıların arttığı bu zorlu kış şartlarında ilçelerde birer haftalık sürelerle hizmet vermek amacıyla yola çıkan mobil mutfak tırının ilk durağı Silifke ilçesi olmuştu. Mobil mutfak tırı, Silifke’nin ardından Mut, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ilçelerini gezdi. Hizmetin son durağı ise Anamur oldu. Anamur’da bulunan CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel de Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan mobil mutfak tırını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.
Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal projelerden bütün ilçelerin faydalanmasını amaçladıklarını söyleyen Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, “Mersin merkez, Tarsus ve Erdemli’ye aşhanemiz vasıtasıyla vermiş olduğumuz, 3 çeşit yemeği 3,5 TL’ye sunduğumuz mahalle mutfağımızda uzak ilçelerimize de mobil mutfak tırımızla hizmet vermeye başladık. Silifke ile başlayan bu turumuz Mut, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur olarak devam etti. Burası da son durağımız olan Anamur ilçemiz. Bu güzide ilçelerimizde bu hizmeti verdiğimiz andan itibaren vatandaşların memnuniyeti bizi bu projelerin sürekliliğine doğru götürdü. Biz bu projemizi devamlı olarak mobil mutfak tırımızla uzak ilçelerimize de götüreceğiz ve vatandaşlarımızı zor dönem geçirdikleri bugünlerde her zaman için destekleyeceğiz. Tüm gayemiz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak. Anamur’daki bu çalışmalarımızı bitirdikten sonra tekrar bu turlarımız devam edecek. Silifke, Mut, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı, Anamur ve Çamlıyayla şeklinde sürekli döngüyü sağlayacağız" dedi.
Büyükşehir Belediyesi Anamur Şube Müdürlüğü’nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Cansen Beşlik Keskin, “Bu hizmete vatandaşlarımızın katılımı yüksek ve ilgileri fazla. Vatandaşlarımız memnuniyetlerini dile getirmektedirler. Amacımız ihtiyacı olan vatandaşlarımıza destek olmak. Anamur’da mobil mutfak tırımız Anamurluların mutfağı oldu” diye konuştu.
Üniversite öğrencisi Emre Can Yalçın, ev yemeği kalitesinde yemeklere Büyükşehir sayesinde ulaşabildiklerini belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi yemek aracından 3 çeşit yemeğimi 3,5 liraya aldım. Biz öğrenciler özellikle sınav dönemlerinde çok yoğun olabiliyoruz. Yemek hazırlamaya vakit bulamayacak kadar yoğun olduğumuz dönemler de olabiliyor. Bu yemek bizim için çok büyük kolaylık sağlıyor. Ev yemeği kalitesinde yemekler ve hem de 3,5 liraya çok uygun fiyata yemekleri yiyebiliyoruz. Ayrıca etüt ve kurs merkezleri gibi bizim için çok büyük faydalar Mersin’de mevcut. Bir öğrenci için yaşanabilecek çok güzel bir şehir Mersin. Bu hizmetlerden ötürü Vahap Başkan’a ve onun nezdinde bütün çalışanlara teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.
Zeynep Geyikligil ise hizmetten çok memnun kaldıklarını söyleyerek, “Arkadaşlarım, komşularım almıştı. Çok memnun kalmış. Ben de denemek istedim. Başkanımı takip ediyorum zaten. Gerçekten yapmış olduğu güzel işlerden bir tanesi daha. Anamur için çok iyi olacağına inanıyorum. Bir sürü yoksul insan, öğrenciler var. Bu ekonomi ile bu kadar güzel işler yapıp da insanlara faydalı olması çok güzel” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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