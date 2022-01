Büyükşehir Belediyesinin Refakatçi Evi, 1 yılda 620 hasta ve yakınını ağırladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hasta ve yakınları için “Dosthane” adıyla hayata geçirdiği Refakatçi Evi projesi, bir yıldır misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor. Refakatçi Evi, hizmet verdiği süre boyunca toplam 620 hasta ve hasta yakınını ağırladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açılamaya göre, Refakatçi Evi, kapılarını açtığı Ocak 2021 tarihinden bu yana misafirlerine sıcak bir yuva oldu ve kentin önemli bir eksiğini kapattı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde yürütülen ve “Dosthane” adıyla hizmet veren proje sayesinde uzak ilçelerden ve kırsal mahallelerden hastanelere gelen ve kalacak yeri ya da maddi imkanı olmayan vatandaşlar, sıkıntı yaşamaktan kurtuldu. Refakatçi Evi, açıldığı günden bu yana 264 hasta ve 356 hasta yakını olmak üzere toplam 620 kişiye hizmet verdi.

Kamu ve üniversite hastanelerinde tedavi gören hastaların ve yakınlarının konaklama sorununa çözüm olan proje kapsamında 18 yaş üstü hastaların yakınlarından 1 refakatçi, 18 yaş altı hastaların yakınlarından ise 2 refakatçi kabul ediliyor. Kanser hastalığı için tedavi gören hastalar ve yakınları 45 gün, diğer hastalıklar sebebiyle tedavi görenler ve refakatçileri ise en fazla 30 gün süreyle konaklama yapabiliyor. Konaklama süresi boyunca sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ikramı yapılan vatandaşların hastaneye ulaşımları da Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği servisler ile gerçekleştiriliyor. Vatandaşların konaklama ihtiyacını karşılamanın yanı sıra verilen psikolojik danışmanlık hizmeti ile de hasta ve refakatçilerinin zorlu süreçte yaşadığı kaygıların en aza indirilmesi amaçlanıyor. Özellikle pandemi sürecinde ekonomik olarak zor zamanlar geçiren otel esnafının da desteklendiği hizmet vatandaşlardan tam not alıyor.



“Vatandaşlarımızı ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz”

Refakatçi Evi Sorumlusu Dila Yumuşak, projeyle ilgili bilgiler vererek, “Buraya gelen hastalarımızın Mersin’de kamu hastanelerinde ve üniversite hastanesinde tedavi görüyor olmaları gerekiyor. Burada kalan misafirlerimize sabah kahvaltısı, akşam yemeği, hastane ve Refakatçi Evi arasında transfer ve psikolojik destek hizmeti sunuyoruz. Odalarında sıcak suları, televizyonları, internetleri, buzdolapları gibi kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayacak hizmetlerimiz mevcut. Misafirlerimiz burada konaklamak isterlerse eğer Alo 185 Teksin Mersin adresinden bizlerle iletişime geçebilirler, bizlere bilgilerini bırakabilirler. Bu bilgiler doğrultusunda biz kendileriyle iletişime geçiyoruz. Kendilerinden ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı fotokopileri ve burada tedavi gördüklerine dair evrakları rica ediyoruz. Biz burada kendilerini ağırlamaktan çok memnuniyet duyuyoruz. Kendilerini evlerinde, ailelerinin yanında gibi hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz, çünkü çok uzun süre ailelerinden, evlerinden uzak kalıyorlar. Asıl amacımız, burada kendilerini iyi hissetmelerini, huzurlu bir ortamda konaklamalarını sağlamak. Ne zaman isterlerse bizimle iletişime geçebilirler. Her zaman da bekliyoruz” dedi.



“Rahat bir şekilde tedavimize gidiyoruz, geliyoruz, buraya sığınıyoruz”

Refakatçi Evinde kalan ve eşi Uray Bulut’un rahatsızlığından dolayı Anamur’dan Mersin’e gelmek zorunda kaldıklarını ifade eden Güler Bulut da “Hastaneye yakın olması nedeniyle ve belediyenin vermiş olduğu hizmetten faydalanmak için bir araştırma yaptım. Kendileriyle iletişime geçtim. Gayet güzel bir açıklamayla bize bu yeri sundular ve buraya gelip konaklamaya başladık. Belediyenin yapmış olduğu projeden gerçekten çok mutluyuz, çok memnunuz. Emeği geçen herkesin eline, gönlüne, yüreğine sağlık, çünkü bundan önce de ben böyle bir rahatsızlık geçirmiştim çok yıllar önce, böyle bir hizmet maalesef bulamamıştık. Çok zor günlerimiz geçti ama şu anda bize sunulan bu hizmetten faydalanarak gerçekten rahat bir şekilde tedavimize gidiyoruz, geliyoruz, buraya sığınıyoruz. Herkes güler yüzlü, her istediğimizi karşılıyorlar, gayet memnunuz. Buna ihtiyacı olan herkese tavsiye ediyorum. Araştırsınlar, iletişim kursunlar. Böyle hizmet varken bundan da faydalanmaları gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

