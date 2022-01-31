– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemli ilçesindeki bir narenciye paketleme tesisinde emekçi kadınlarla buluştu. Kadınlarla birlikte kasalara limon yerleştiren Seçer, limon üreticisinin zor günler yaşadığına dikkat çekti. Belediye başkanlarına seslenen Seçer, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza limon dağıtmak istiyorlarsa bana ulaşmaları yeterli. Buradan üreticilerimizle kontak kurdurup, limonlarımızı Türkiye’nin her tarafına gönderme imkanımız var” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Erdemli ilçesinin Çeşmeli Mahallesinde yer alan bir narenciye paketleme tesisini gezdi. Tesiste çalışan emekçi kadınlarla bir araya gelen Başkan Seçer, kadınlarla birlikte kasalara limon yerleştirdi. Paketleme tesisindeki üretim aşamalarını tek tek gezerek bilgi alan Seçer, kadınlara da çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Seçer, daha sonra bir limon bahçesini gezdi. Türkiye’nin en önemli limon üretim hinterlandının Mersin ama özel olarak Erdemli’de olduğunu belirten ve Erdemli’nin limonun başkenti olduğunu dile getiren Seçer, “En değerli, en kaliteli, dayanıklı, depo ömrü uzun ürün de buradan elde ediliyor. Limonun para etmemesi demek Erdemli ekonomisine çok büyük bir darbe demek” diye konuştu.



“Limon üreticisi oldukça sıkıntılı”

Limon üreticisinin oldukça sıkıntılı bir durumda olduğunu belirten Seçer, “Limonun önemli bir kısmı bu yıl hasat edilemedi, yani limon dalında kaldı. Maliyetler de geçtiğimiz yıldan bu yana çok yükseldi. Ürün fiyatları da dalında 1,8 TL ile 2,2 TL arasında. Maliyetler fiyatların çok üzerinde. Üretici zarar ediyor, üretici sıkıntılı bir durumda. Üretici S.O.S. veriyor” dedi.

Mersin’de üretilen limonun dünyanın pek çok ülkesine ihraç edildiğini, ancak limon üretiminde sıkıntılar yaşandığını dile getiren Seçer, “Geçtiğimiz yıldan bu yana limonda süregelen bir sorun yaşanıyor. Geçen yıl da ihracatta getirilen kota, iç piyasadaki, depodaki malların bir sonraki sezona kadar kalmasına neden olmuştu. Şimdi o bu yıla da yansıyor. Onun verdiği sıkıntılar. Diğer taraftan limon üretiminde başta akaryakıt, zirai ilaç, gübre ve elektrik girdi fiyatları 34 kat arttı. Bu da üretime çok önemli bir ilave maliyet, yük getirdi” ifadelerini kullandı.

Limon üreticisine verilen teşvik desteğinin üreticiler tarafından yetersiz bulunduğunu da kaydeden Seçer, şöyle devam etti: “Ton başına 100 liralık bir ihracat teşviki söz konusu. İhracatçılarla yaptığım sohbette bu desteğin yetersiz olduğundan bahsediyorlar. Üreticilerle yaptığım sohbetlerde girdi fiyatlarında maliyetlerin çok yükseldiğinden, gelecek yıla üretim yapma şanslarının ortadan kalktığından şikayet ediyorlar. Diğer taraftan ihracatın en büyük sorunu ilaç kalıntısı. Bunun da mutlaka özellikle tarım il müdürlükleri, bakanlık tarafından denetim gerektirdiğini söylüyorlar. Yoksa sınır kapılarından bu ihraç ürünler geri dönmek zorunda kalıyor. O da ihracatta önemli bir krizi meydana getiriyor.”



Seçer, belediye başkanlarına limon çağrısı

Belediye başkanlarına da seslenen Seçer, “Buradan tüm Türkiye’ye, Mersin’de üretilen bu limonların özellikle kış günlerinde, pandemi günlerinde sağlıkları açısından da önemli olduğunu duyurmak istiyorum. Belediyelerimize, belediye başkanlarımıza bir duyuruda bulunmak istiyorum; eğer ki sosyal politikalar kapsamında, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza limon dağıtmak istiyorlarsa bana ulaşmaları yeterli. Buradan üreticilerimizle kontak kurdurup, limonlarımızı Türkiye’nin her tarafına gönderme imkanımız var” diye konuştu.

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