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Akdeniz Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci Belediye personel şirketine bağlı 700 işçi ile kadrolu 70 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı Yapılan sözleşme ile belediyenin personel şirketi bünyesinde çalışan işçilerin en düşük ücreti, yüzde 63’lük bir artış oranıyla, “3 bin 200 liradan 5 bin 214 liraya” yükseltildi

İHA

Akdeniz Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci Belediye personel şirketine bağlı 700 işçi ile kadrolu 70 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı Yapılan sözleşme ile belediyenin personel şirketi bünyesinde çalışan işçilerin en düşük ücreti, yüzde 63’lük bir artış oranıyla, “3 bin 200 liradan 5 bin 214 liraya” yükseltildi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinde, belediye personel şirketine bağlı 700 işçi ile kadrolu 70 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşme ile belediyenin personel şirketi bünyesinde çalışan işçilerin en düşük ücreti, yüzde 63’lük bir artış oranıyla, “3 bin 200 liradan 5 bin 214 liraya” yükseltildi.
Belediye konferans salonunda gerçekleşen imza törenine, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Hakİş Konfederasyonu’na bağlı Hizmetİş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Hizmetİş Mersin Şube Başkanı Mehmet Yüce, Başkan yardımcıları, sendika yöneticileri, bürokratlar ve işçiler katıldı. İmza töreni, saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Törende konuşan Hizmetİş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, pandemi koşullarından da olumsuz etkilenen günümüz ekonomik şartlarında, civar il ve ilçe belediyelerine nazaran Akdeniz Belediyesi’nde güzel bir toplu iş sözleşmesi imzalandığını söyledi. İmzalanan sözleşme nedeniyle Başkan Gültak’a teşekkür eden Özdemir. "Kendileri, gerçekten göreve geldiği ilk günden beri çok merhametli davranarak, sizleri kardeşi ve evladı bilerek her zaman kendisine yakışanı yapmıştır. Akdeniz ilçesine de göreve geldiği günden beri hizmetlerin en güzellerini kazandırdı. Başkanımızın sizlere verdiği desteği ve katkıyı inkar edemeyiz. Bizim de amacımız, işçilerimizin haklarını ve sosyal yaşantılarını daha da iyileştirmek ve yükseltmek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, toplu iş sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Performans gibi haksız gerekçeyle hiçbir işçimizi işten çıkarmadık”
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da belediyenin bir ‘aile’ olduğunu, çalışanların da bu büyük ailede birer kardeş olduğunu ifade etti. Seçimlerin üzerinden geçen yaklaşık 3 yılda telefonlara atılan gece yarısı mesajları, performans düşüklüğü veya benzeri haksız gerekçelerle hiçbir çalışanı işinden ve ekmeğinden etmediklerini vurgulayan Gültak, siyasi görüşü, dili, dini, inancı, mezhebi veya etnik kökeni gibi nedenlerle de belediyenin personeli arasında asla hiçbir ayrımcılık yapmadıklarının altını çizdi. Geçmiş dönemlerin devrettiği ağır borç yükü ile belediyeyi devraldıklarını, aradan geçen yaklaşık 3 yılda borcun bir kısmını ödediklerini belirten Gültak, kötü yönetimlerin, Akdeniz Belediyesinin bütçesini bu hale getirdiğini dile getirdi. Gültak, “Belediyemizin bu sıkıntılı bütçesi ve borç yüküne rağmen işçilerimiz için en iyisini yapmaya çalıştık. Geçen yıl en düşük 3 bin 200 lira ücret alan kardeşimiz, bu yıl 5 bin 214 lira ücret alacak. Dolayısıyla işçilerimizin ücretine yüzde 63 oranında zam yaptık. Çocuk var ise bu ücret biraz daha artacak” dedi.
Yeni sözleşme ile en düşük günlük yevmine miktarının da 123 liradan 170 liraya yükseldiğini aktaran Gültak, "2 yıllık bir süreyi kapsayan sözleşmemiz gereği, açıklanacak yeni enflasyon oranında işçilerimizin ücretlerine ayrıca zam yapılacak. Diğer yandan, asgari ücrette bir değişiklik olursa bu değişimi de işçilerimizin ücretine yansıtacağız” diye konuştu.
Belediye şirketine bağlı çalışan personele, 1 yıl içerisinde daha önce 22 yevmiye ikramiye verilirken, yeni sözleşme ile birlikte bu rakamın 36 yevmiye ikramiyeye çıkardıklarını kaydeden Gültak, "Yıl içinde Ramazan ve Kurban bayramlarında işçilerimize ödenen 100’er lira tutarındaki bayram harçlığını, yüzde 200’lük artış oranıyla 300’er liraya çıkardık. Yakacak yardımı daha önce aylık 50 lira iken, yeni sözleşmede yine yüzde 200’lük artışla, aylık 150 lira olarak belirledik. Ayrıca personel şirketi işçilerimize ödenen sosyal yardım paketi de daha önce 106 lira iken, yeni sözleşme ile bu miktar aylık 120 liraya çıkarıldı. İşçilerimize ödenen günlük yemek ücreti 10 liradan 25 liraya çıkarıldı. Ayrıca imzalanan yeni sözleşme kapsamında kadın personellerimiz, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde idari izinli sayılacak" şeklinde konuştu.
Yeni sözleşme ile belediyede çalışan kadrolu 70 işçinin ücretlerine yapılan iyileştirmeye de değinen Gültak, “Kadrolu işçilerimizin günlük yevmiyelerine yüzde 22,5 oranında bir artış gerçekleşirken, sosyal yardımlarla bu artış yaklaşık yüzde 27’ye ulaştı. Nihayetinde belediyemizin en düşük kadrolu işçisinin aylık maaşı da 10 bin 400 liraya yükselmiş oldu” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Hizmetİş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ve Hizmet İş Mersin Şube Başkanı Mehmet Yüce arasında, belediyenin şirket personeli 700 işçisi ile kadrolu 70 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

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