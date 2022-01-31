Vali Su, Mersin Yeşilay’ın yeni yönetimi ile bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Mersin valisi Ali İhsan Su, Yeşilay Derneği Mersin Şubesinin yeni yönetimini kabul ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Derneği Mersin Şubesi Başkanı Halit Pekduran ve yeni yönetimi, Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen kabulde konuşan Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Pekduran nezdinde yeni yönetimi kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Pekduran ise yürüttükleri faaliyet ve çalışmalar hakkında Vali Su’ya bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.