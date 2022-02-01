Mersin'de heyelan yolu kapattı

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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde meydana gelen heyelanda grup yolu trafiğe kapandı.

İlçeye bağlı Kale Mahallesi mevkiinde aşırı yağıştan dolayı oluşan heyelan sonucu yolun yarısı kullanılamaz hale geldi. Çamlıyayla Belediyesi ekipleri kar yağışı devam eden bölgede yol yapım çalışması başlattı.

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