Balığın kulağına kar suyu kaçtı Mersin’de son dönemde etkili olan sağanak yağmur ve soğuk hava balık çıkma oranını da düşürdü Balık az çıkınca fiyatlar yüzde 15 ile 20 arasında yükselirken, balıkçılar havaların düzelmesini bekliyor

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Mersin’de son dönemde etkili olan sağanak yağmur ve soğuk hava balık çıkma oranını da düşürdü. Balık az çıkınca fiyatlar yüzde 15 ile 20 arasında yükselirken, balıkçılar havaların düzelmesini bekliyor.

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