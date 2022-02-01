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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

All On Four ile sabit protezler hayal değil

İHA

All On Four ile sabit protezler hayal değil

Kayıp dişler yüzünden zorluk çeken hastalar için 'all on four' implant tekniğinin en etkin çözüm olduğu bildirildi.
Özel Akdeniz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hekimlerinden Kenan Sevi, 'all on four' tekniğinin, tam dişsiz hastalarda belirli açılarla yerleştirilen 4 adet dental implant üzerine aynı gün diş protezinin sabitlenmesini sağlayan bir teknik olduğunu söyledi. Bu yöntemle, bilgisayarlı tomografi üzerinde ölçümler yapılarak hastaya uygun bir planlama yapıldığını anlatan Sevi, 'all on four' tedavisinin iki aşamadan oluştuğunu ve tedavi günü hastaya planlamaya uygun şekilde 4 adet dental implant yerleştirildikten sonra aynı gün geçici diş protezlerinin, implantların üstüne sabitlendiğini belirtti. Sevi, 3 ay sonra ise hastaya daimi diş protezlerinin yapıldığı bilgisini verdi.
Tedavi kimlere uygulanabilir?
Bu tedavi yönteminin, dental implant ameliyatına engel teşkil edecek herhangi bir sistemik hastalığı bulunmayan ve yeterli kemik hacmine sahip, tam dişsiz (hiç dişi olmayan) hastaların hepsine uygulanabildiğini kaydeden Sevi, işlem sonrası dental implantların üzerine sabitlenen geçici diş protezinin hemen kullanılabileceğini ifade etti.
Avantajları nelerdir?
Sevi, 'all on four' tekniğinin avantajlarını ise şöyle sıraladı; "Tam dişsiz hastalara aynı gün, tek bir cerrahi işlem ile sabit diş protezi yapabilme imkanı sunar. Sinüs lifting (sinüs yükseltme ameliyatı), kemik ilavesi gibi bir ileri cerrahi işlem uygulanmadığından operasyon daha kolaydır. Dental implant ameliyat süresi oldukça kısadır. Kullanılan dental implant sayısı azaldığı için ve ekstra cerrahi işlem gerektirmediğinden dolayı maliyeti daha da düşüktür. Kişiye özel planlama, estetik bir görünüm ile gülüş estetiği sağlanır. Temizliği ve bakımı kolaydır. Hareketli diş protezi kullanamayan hastalar için uygundur. Dizaynı damaklı diş protezine göre farklıdır. Hastanın damak kısmını kaplamadığı için kullanımı daha kolaydır. Tedavi seansı sayısı az olduğundan, şehir veya ülke dışında ikamet eden hastalar için uygundur."
'All on four' tekniğinin, 10 yılı aşkın bir süredir diş hekimliğinde başarıyla uygulanan bir teknik olduğunu dile getiren Sevi, "Bu teknik diş hekimliğinde hastalara güvenilir, hızlı ve düşük maliyetli bir tedavi seçeneği sunar. Ekstra maliyet, teknoloji ve beceri gerektirmesine rağmen bu alanda uğraşan hekimler tarafından sıklıkla kullanır ve çok yüksek bir başarı oranı sağlandığı görülür" dedi.

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