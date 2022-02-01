Tarsus Belediyesi karla mücadele ekipleri 10 gündür dağ köylerinde

Tarsus Belediyesi, dağ köylerinde etkisini devam ettiren kar yağışının vatandaşları ve araç trafiğini olumsuz etkilememesi için karla mücadele çalışmalarını 10 gündür aralıksız sürdürüyor.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, karla mücadele ekipleri, araçların ve vatandaşların yoğun kar yağışından etkilenmemesi için 10 gündür aralıksız olarak karlı bölgelere anında müdahale gerçekleştiriyor. Hazırda bekleyen belediye ekipleri, mahallelerde yerinde incelemeler yaparak, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirerek kar küreme ve yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışının başlaması ile kapanan yolları açmak için teyakkuza geçen ekipler, yüksek kesimlerde bulunan mahallerde vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi ve kar yağışının ulaşımda aksaklıklara yol açmaması için bütün ekipmanlarıyla gece gündüz mesai gerçekleştiriyor.



“Hemşehrilerimiz için gece gündüz görevimizin başındayız”

Mahalle sakinlerinin güven içinde ulaşım olanaklarından faydalanabilmeleri için 24 saat hazır beklediklerinizi ifade eden Tarsus Belediyesi karla mücadele ekipleri, “Tarsus Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan’ın talimatları doğrultusunda dağ köylerinde, kentin dört bir tarafında hemşehrilerimizin mağdur olmaması ve yolların açılması için gece gündüz çalışıyoruz. Belediyemizin kar yağışına yönelik aldığı tüm tedbirleri ve uygulamaları kar yağışının başlamasıyla birlikte sahaya yansıtıyoruz. Kar yağışı sonrası yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle gece saatlerinden itibaren başta ana arterler olmak üzere mahallelerimizde kar temizliği çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

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