Tarsus Belediyesi ekmek üretim kapasitesini arttırıyor Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan: "Vatandaşlarımızın bütçesine katkı sağlamaya devam ediyoruz"

Tarsus Belediyesince, artan talebin karşılanması ve vatandaşların mağdur olmasının önüne geçmek amacıyla günlük ekmek üretim kapasitesinin arttırılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 200 gram ekmeğin 1 TL’den satışının yapıldığı Tarsus Halk Ekmek Fırınında, oluşan talebin artması üzerine günlük ekmek üretim hedefi 45 binden 60 bine yükseltildi.

Yoğun talep üzerine ekmek üretim kapasitesini arttırarak vatandaşların yanında olduklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Artan enflasyon ile beraber ekmeklerin satışını 1 TL’den yapmaya devam ediyoruz. Ekmek fiyatlarımızın vatandaşların bütçesine uygunluğu sebebi ile ekmek fırınımıza talep arttı. Bu talebi kısmen karşılamak adına Halk Ekmek Fırınımızda günlük 45 bin ekmek kapasitemizi 60 bine yükselttik. Hijyen koşullarına uygun olarak makul bir fiyatla vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere şu anda yeni ekmek pişirim ünitemizle beraber üretim kapasitemizi arttırıyoruz. Ekmek alma imkanı olmayan vatandaşlarımız içinde askıda ekmek uygulamamızı sürdürüyoruz. Tarsus Belediyesi olarak halkımızın bütçesine ekonomik bir katkı sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

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