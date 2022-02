Yenice’deki yurt binası yenilenerek eğitim merkezine dönüştürüldü

– Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde pilot uygulama olarak iki yıl önce uzaktan eğitime başlayan ve Liselere Giriş Sınavına (LGS) girecek öğrenciler için hizmet veren Yenice Kurs Merkezi, yenilenerek ‘Yaşar Bayboğan Eğitim Merkezi’ adıyla modern bir yapıya dönüştürüldü. Eğitim merkezinden sadece 8. sınıf öğrencileri değil, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri de faydalanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Vahap Seçer’in öncelik verdiği eğitim konusunda sorumluluk alanındaki her bölgeye, kaliteli ve modern eğitim yuvaları kazandırılıyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde pilot uygulama olarak iki yıl önce ilk kez açılan ve pandemi koşulları nedeniyle önce uzaktan eğitimle LGS’ye girecek öğrenciler için hizmet veren Yenice Kurs Merkezi yenilendi.

Bayboğan Eğitim Vakfı ve Çağ Üniversitesi Kurucusu merhum Yaşar Bayboğan adına yaptırılan, dönemin Yenice Belediyesine tahsis edilen ve daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçen yurt binası, tamamen elden geçirilerek “Yaşar Bayboğan Eğitim Merkezi”ne çevrildi. Öğrencilerin rahat bir ortamda eğitim alabilmeleri için oluşturulan eğitim merkezinden sadece 8. sınıf öğrencileri değil, eğitim hayatlarına destek olunabilmesi için 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri de faydalanıyor. Zemin artı 3 kattan oluşan ve tüm katları tamamen yenilenen eğitim merkezi, büyüklüğü ve çok kullanışlı sınıflarıyla dikkat çekiyor.

Yenice merkez ve çevresinde bulunan yaklaşık 20’ye yakın yerleşim yerinden 100’e yakın öğrencinin etüt alabildiği merkezde her branştan öğretmen bulunuyor. Dezavantajlı mahallelerde yaşayan, özellikle etüt çalışmaları konusunda kısıtlı imkanı bulunan öğrencilere destek olmak ve kent merkezine gidişgelişlerde ortaya çıkacak zahmeti ve külfeti ortadan kaldırmak için hayata geçirilen çalışmadan öğrenciler oldukça memnun. Merkezde farklı alanlarda kadınlar ve çocuklar için de çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmesi planlanıyor.



“5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine de destek kursları veriyoruz”

Yenice Kurs Merkezi Sorumlusu Okan Aslan, “Hem Yenice’de hem de çevre mahallelerde yaşayan halkımız kursumuzdan ücretsiz olarak faydalanacak. Şu anda 8. sınıfa giden ve LGS’ye hazırlanan öğrencilerimiz kursumuzdan hizmet alıyor. Bunun yanında 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine de destek kursları veriyoruz” dedi.



“Eskiden notlarımız çok kötüydü”

Merkezde gördüğü eğitimle notlarının hızla düzeldiğini söyleyen öğrenci Mehmet Can Öztürk de “Burası çok güzel bir yer. Bizim eskiden notlarımız çok kötüydü. Fazla ders çalışamıyorduk. Buraya ilk açıldığında geldim. Çok eğlenceli bir yer olduğunu öğrendim. Sürekli gelmeye başladım. Öğretmenlerim dersleri çok eğlenceli anlatıyorlar” diye konuştu.

Öğrencilerden Kerem Şekeroğlu ise merkezin açılmasının kendileri açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, “Evde sessiz ortam olmadığı için buraya geliyorum. Burada test çözüyorum. Burası açıldığı için Vahap Seçer’e teşekkür ediyoruz. Herkes için iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Okuldan eve gittiği zaman konuları tekrar edemediğini, merkezin açılmasıyla bu sıkıntılarının da son bulduğunu ifade eden Akasya Ünalan da “Buranın açılması öğrendiklerimizi tekrar etmemiz açısından iyi oldu. LGS’ye girdiğimiz zaman en azından konuları unutmayacağız. Polislik istiyorum, çalışmazsam gidemeyeceğimi de biliyorum. Burası açıldığı için elime çalışma fırsat geçti” dedi.

