Erdemli Belediyesi, Barış Manço’yu şarkılarla andı

– Erdemli Belediyesi, ölümünün 23’üncü yılında Barış Manço’yu şarkılarla andı. Yoğun ilgi gören konserde, vatandaşlar kimi zaman hüzünlendiler kimi zaman hareketli şarkılara ritim tuttular, ‘Adam Olacak Çocuk’ gösterisiyle nostalji yaşadılar.

Mersin’in Erdemli Belediyesi, Barış Manço’yu Şarkılarla Anıyoruz konseri düzenledi. Erdemli Belediyesi Kent Orkestrası tarafından verilen konserde, 7’den 77’ye tüm Türkiye’ye şarkılarını ezberleten Barış Manço, şarkılarla anıldı. Erdemli Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konserde vatandaşlar, Barış Manço’nun sevilen şarkılarını hep birlikte söyledi. Etkinlikte, Barış Manço’nun unutulmaz programı ‘Adam Olacak Çocuk’ da minik çocuklar eşliğinde canlandırıldı. Çocukların sohbeti ve söylediği şarkılar seyircilere keyifli anlar yaşattı.



“Barış Mançoyu canlandırmak bir onur”

Konser öncesinde gerçekleştirilen “Adam Olacak Çocuk” programını canlandıran ekip, salonu hem güldürdü hem de duygulandırdı. Programda Barış Manço’yu canlandıran Mehmet Yetiş, “Bugün burada Barış Manço’yu anma etkinliği için buluştuk. Erdemli Belediyesi’nin, Barış Manço parçalarıyla bir konser oldu. Konserde biz de izleyicilerimize küçük bir sürprizle ‘Adam Olacak Çocuk’ programını hazırladık. Burada Barış Manço’yu canlandırma onuru da bana düştü. Şarkılarıyla büyüdüğümüz Barış Manço’yu sahnede canlandırmak benim için bir onurdu. Belediyemize bu etkinliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Unutulmayacak isimlerin bu şekilde yad edilmesi bizi gerçekten çok mutlu ediyor” dedi.

Konserde çok eğlendiğini ifade eden öğrenci Ata Efe Boz da “Barış Manço şarkılarını dinledim. Çok güzeldi, hepsi çok eğlenceliydi. Barış Manço’yu çok seviyorum” diye konuştu.

Okul servisinde hep Barış Manço şarkılarını dinlediğini belirten öğrenci Talha Pehlivanoğlu ise “Konser çok güzeldi, bildiğim şarkılara eşlik ettim. Ben okula giderken bu şarkılardan dinliyorum” ifadelerini kullandı.



“O halkın sevgilisi doğal bir sanatçı”

Konserde çocukluğuna döndüğünü dile getiren Selda Taş, ”Belediyenin internet sitesinde Barış Manço gecesi olduğunu öğrenince hemen geldik. Çok güzel bir geceydi. Eskilere, çocukluğumuza döndük. Onun şarkılarıyla büyümüştük, o halkın sevgilisi olan çok doğal bir sanatçıydı. Onu tekrar yaşadığımız için çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz, sağ olun” diye konuştu.

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