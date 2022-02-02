Toroslar'ın 3. Etap 1/1000 ölçekli imar planı mecliste kabul edildi

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinin 3. Etap 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı, Toroslar Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

Toroslar Belediye Meclisinin şubat ayı toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında mülkiyeti Toroslar Belediyesine ait olan Arpaçsakarlar Mahallesi’ndeki 6 bin 572,43 metrekare yüzölçümlü alan, okul yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edildi. Eğitimin öncelikleri arasında olduğunu belirten Başkan Yılmaz, yeni okul yerinin Arpaçsakarlar Mahallesi’ne ve ilçeye hayırlı olmasını diledi.

21 Mayıs18 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali için Toroslar Belediye bütçesinden KDV hariç 200 bin TL maddi destek sağlanmasına ilişkin teklif görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Müzik festivalinin, kenti ulusal ve uluslararası alanda tanıtan önemli bir organizasyon olduğunu belirten Başkan Yılmaz; "Bu festival, Mersin'e mal olmuş bir organizasyondur. Toroslar Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da destek sağlıyoruz” dedi.

“Amacımız, kentimiz için en güzelini ve en iyisini ortaya koymak”

Mecliste, Yaklaşık 680 hektar alanı kapsayan Mersin ili Toroslar ilçesi 3. Etap 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı, tüm komisyonların ortak raporu doğrultusunda oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Yılmaz, planın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarına ve meclis üyelerine teşekkür ederek, “Konunun şeffaf olarak tüm komisyonlarda, tüm arkadaşlarımızın katılımıyla ve farklı fikirlerin değerlendirilerek ortaya konması ve neticede mutabakata varılması sevindirici. Farklı bakış açıları olabilir ama önemli olan kentimiz için en iyiyi, en güzelini ve en doğruyu imkanlarımız çerçevesinde yapabilmek. Kentimizin, kentleşme süreci ile ilgili kronik problemleri var. Bu problemleri çözerek ilerlemek önemli. 3. etap imar planı ilçemize ve kentimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Dilek ve temenniler bölümünde ise birlik ve beraberliğe vurgu yapan Başkan Yılmaz; “Bizim medeniyetimizin ana unsuru sevgi, saygı ve hoşgörüdür. Anadolu’da bu feraset vardır. Bu ferasetle Anadolu binlerce yıldır medeniyet merkezi haline gelmiştir. Birliğimizin ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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