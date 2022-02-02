Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

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Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz Bölgesi için toz taşınımı uyarısı yaptı.

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu ile zamanla Doğu Akdeniz'de toz taşınımı beklendiği bildirildi. Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen toz taşınımı ile birlikte görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

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